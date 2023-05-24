Самый простой способ сделать творог самостоятельно: Клопотенко раскрыл важные секреты

Сделать творог можно самостоятельно и для этого не нужно какого-то особенного набора продуктов или навыков профессионального кулинара. Ингредиентов нужно всего лишь три и немного времени.

Что вам понадобится:

молоко - 2 л

Сок одного лимона

Щепотка соли

Как сделать творог

Наливаем молоко в кастрюлю, выдавливаем в него сок одного лимона. Добавляем щепотку соли. С помощью венчика все хорошо размешиваем и ставим кастрюлю на средний огонь.

Ждем, чтобы молоко нагрелось и начало сворачиваться. Как только вы видите, что молоко закипело, начинаем молоко постоянно помешивать венчиком, чтобы появились красивые хлопья.

Когда все молоко превратится в хлопья, его нужно процедить через марлю. Поставьте кастрюлю, на нее дуршлаг, сверху марлю, сложенную в несколько раз.

Полученную массу аккуратно процеживаем, творог оставляем в марле и завязываем, можно подвесить над миской или кастрюлей. Оставляем на 3-4 часа. Если вы хотите регулировать плотность творога, то дождитесь, пока он остынет и закрутите марлю плотнее.

Через 4 часа у вас будет готов красивый кисломолочный сыр, из которого можно приготовить все что угодно.