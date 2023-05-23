Ті самі пиріжки з повидлом із нашого дитинства: тримайте секретний рецепт

Смажені пиріжки з повидлом у багатьох залишаються символом дитинства та юності. Багато років тому здавалося, що смачнішої здоби просто не існує. Такі пиріжки робили з різними начинками та продавали у їдальнях школи чи інституту.

Як приготувати ті самі смажені пиріжки за класичним рецептом – читайте у матеріалі нижче.

Що вам знадобиться на 500 г тесту

Тепла вода – 170 мл

Пресовані дріжджі – 10 г

Цукор - 20 г

Сіль - 5 г

Масло вершкове - 10 г

Борошно пшеничне - 310 г

Рослинна олія для смаження

Для начинки:

Яблучне повидло - 250 г

Як приготувати пиріжки?

У миску налийте теплу воду, додайте дріжджі та цукор, розмішайте до повного розчинення. Якщо пресованих дріжджів немає, візьміть сухі у співвідношенні 1:3. Тобто вам знадобиться 3 г сухих дріжджів.

Борошно просіюємо в миску і трохи залишаємо на той випадок, якщо знадобиться додати. На борошно висипаємо сіль і додаємо розм'якшене вершкове масло. Тісто спочатку замішуємо ложкою, потім руками. Вимішуємо 7-10 хвилин. Тісто має бути м'яким, еластичним, трохи прилипати до рук, але не залишатися.

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Поміщаємо тісто в миску, змащену олією і накриваємо плівкою. Залишаємо на 1 годину у кімнатній температурі. Воно має збільшитися у 1,5-2 рази. Через годину знову обминаємо, закриваємо плівкою та залишаємо ще на 1 годину – для підйому.

Робочу поверхню змащуємо олією. Тісто ділимо на 10 шматочків. Кожен розгортаємо в кульку, накриваємо плівкою і залишаємо на 5-7 хвилин. Потім розкочуємо в коржик, в центр додаємо 1 чайну ложку яблучного повидла.

Пам'ятайте, що начинка має бути кімнатної температури. З гарячою начинкою тісто перекисає, а з холодною погано підніматиметься.

Защипуємо краї пиріжків, кладемо їх на стіл швом вниз на невеликій відстані один від одного. Накриваємо плівкою і залишаємо ще на 10-15 хвилин – для підйому.

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Розігріваємо сковороду на середньому вогні, наливаємо рослинну олію шаром трохи більш як 1 см, щоб пиріжки рівномірно прожарювалися не лише знизу, а й з боків.

У розігріту олію викладаємо пиріжки швом донизу. Накриваємо сковороду кришкою та смажимо на середньому вогні до рум'яної золотистої скоринки. Потім прибираємо кришку, перевертаємо пиріжки та смажимо з іншого боку до золотистої скоринки.

Готові пиріжки викладаємо на паперовий рушник, щоб зайвий жир увібрався.

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