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Найпростіший рецепт пирога Снікерс, який під силу навіть початківцям (відео)

Як приготувати пиріг Снікерс (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Смачно приготувати торт Снікерс вдається не кожній господині. А от його простіший варіант у вигляді пирога під силу навіть початківцям.

Рецептом пирога Снікерс поділилась кулінарний блогер Anny Cooking на своїй сторінці в Instagram.

Рецепт пирога Снікерс

"Шоколадний пиріг Снікерс настільки смачний, що одного шматочку вам точно буде замало", - говорить кулінар.

Інгредієнти:

  • 2 яйця
  • 200 г цукру
  • 50 г какао
  • 250 мл молока
  • 250 г борошна
  • 10 г розпушувача
  • 60 мл олії
  • 60 г розтопленого масла
  • ваніль по бажанню
  • глазур 180 г (2 плитки шоколаду темного і молочного), 100 г арахісу солоного, 2 ст.л. олії

Як приготувати

З‘єднайте всі інгредієнти вінчиком у мисці.

Випікайте тісто на рівні нижче середнього - 45-50 хвилин при 180 градусах.

Після випікання зубочисткою перевірте пиріг на готовність. Тоді охолодіть.

Шоколад з‘єднайте з олією, розтопіть, додайте подрібнений арахіс, покрийте пиріг, охолодіть до застигання глазурі.

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