Самый простой рецепт пирога Сникерс, который по силам даже новичкам (видео)

Вкусно приготовить торт Сникерс удается не каждой хозяйке. А вот его более простой вариант в виде пирога по силам даже новичкам.

Рецептом пирога Сникерса поделилась кулинарный блоггер Anny Cooking на своей странице в Instagram.

Шоколад соедините с растительным маслом, растопите, добавьте измельченный арахис, покройте пирог, охладите до застывания глазури.

После выпечки зубочисткой проверьте пирог на готовность. Тогда охладите.

Выпекайте тесто на уровне ниже среднего - 45-50 минут при 180 градусах.

Соедините все ингредиенты венчиком в миске.

"Шоколадный пирог Сникерс настолько вкусен, что одного кусочка вам точно будет мало", - говорит кулинар.

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