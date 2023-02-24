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Самый простой рецепт пирога Сникерс, который по силам даже новичкам (видео)

Как приготовить пирог Сникерс (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Вкусно приготовить торт Сникерс удается не каждой хозяйке. А вот его более простой вариант в виде пирога по силам даже новичкам.

Рецептом пирога Сникерса поделилась кулинарный блоггер Anny Cooking на своей странице в Instagram.

Рецепт пирога Сникерс

"Шоколадный пирог Сникерс настолько вкусен, что одного кусочка вам точно будет мало", - говорит кулинар.

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 200 г сахара
  • 50 г какао
  • 250 мл молока
  • 250 г муки
  • 10 г разрыхлителя
  • 60 мл растительного масла
  • 60 г растопленного сливочного масла
  • ваниль по желанию
  • глазурь 180 г (2 плитки шоколада темного и молочного), 100 г арахиса соленого, 2 ст.л. растительного масла

Как приготовить

Соедините все ингредиенты венчиком в миске.

Выпекайте тесто на уровне ниже среднего - 45-50 минут при 180 градусах.

После выпечки зубочисткой проверьте пирог на готовность. Тогда охладите.

Шоколад соедините с растительным маслом, растопите, добавьте измельченный арахис, покройте пирог, охладите до застывания глазури.

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