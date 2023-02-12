Не починайте пекти Спартак, поки не дізнаєтесь цих нюансів: секрети приготування від відомої господині

Спекти неймовірно смачний Спартак на "мільйон коржів", що просто танутимуть у роті, допоможуть кілька перевірених секретів. Уся хитрість не тільки у технології приготування, а ще й у правильному виборі продуктів.

Нюансами випікання Спартака і його рецептом поділилась відома галицька господиня та авторка 35 кулінарних книг Леся Кравецька у себе на YouTube.

Секрети приготування Спартака з лимонним кремом

"Це один з моїх найулюбленіших пляцків - легендарний Спартак на "мільйон коржів". Я поділюся своїм найсмачнішим рецептом цього славнозвісного шоколадно-медового пляцка та усіма секретами і нюансами його приготування", - пише кулінарка.

Леся Кравецька радить не економити на продуктах і вибирати тільки найякісніші для цієї випічки. У жодному разі не можна замінювати масло на спред. Шоколад слід брати із високим вмістом какао-бобів, також саме від якості какао залежить наскільки насиченим буде колір коржів.

Інгредієнти:

Тісто:

140 г меду

10 г соди

3 г розпушувача

60 г какао

2 жовтки

80 г масла

130 г цукру

100 мл молока

370-440 г борошна

Крем:

600 мл молока

170-200 г цукру

1 пачка (40 г) ванільного пудингу

300 г масла

Лимонний курд:

110 г масла

130 г цукру

10 г крохмалю

1 яйце

1 лимон

Глазур:

100 г чорного шоколаду з цілим лісовим горіхом

70 мл вершків жирністю 20%

Як приготувати: