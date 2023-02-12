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Не починайте пекти Спартак, поки не дізнаєтесь цих нюансів: секрети приготування від відомої господині

Новость на русском →
Неділя 12 лютого 2023 12:51
Не починайте пекти Спартак, поки не дізнаєтесь цих нюансів: секрети приготування від відомої господині Які секрети приготвання Спартака (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Спекти неймовірно смачний Спартак на "мільйон коржів", що просто танутимуть у роті, допоможуть кілька перевірених секретів. Уся хитрість не тільки у технології приготування, а ще й у правильному виборі продуктів.

Нюансами випікання Спартака і його рецептом поділилась відома галицька господиня та авторка 35 кулінарних книг Леся Кравецька у себе на YouTube.

Секрети приготування Спартака з лимонним кремом

"Це один з моїх найулюбленіших пляцків - легендарний Спартак на "мільйон коржів". Я поділюся своїм найсмачнішим рецептом цього славнозвісного шоколадно-медового пляцка та усіма секретами і нюансами його приготування", - пише кулінарка.

Леся Кравецька радить не економити на продуктах і вибирати тільки найякісніші для цієї випічки. У жодному разі не можна замінювати масло на спред. Шоколад слід брати із високим вмістом какао-бобів, також саме від якості какао залежить наскільки насиченим буде колір коржів.

Інгредієнти:

Тісто:

  • 140 г меду
  • 10 г соди
  • 3 г розпушувача
  • 60 г какао
  • 2 жовтки
  • 80 г масла
  • 130 г цукру
  • 100 мл молока
  • 370-440 г борошна

Крем:

  • 600 мл молока
  • 170-200 г цукру
  • 1 пачка (40 г) ванільного пудингу
  • 300 г масла

Лимонний курд:

  • 110 г масла
  • 130 г цукру
  • 10 г крохмалю
  • 1 яйце
  • 1 лимон

Глазур:

  • 100 г чорного шоколаду з цілим лісовим горіхом
  • 70 мл вершків жирністю 20%

Як приготувати:

  1. Для приготування коржів сполучіть масло, мед, борошно і соду. На водяній бані нагрійте до 60 градусів, тоді зніміть з вогню і додайте два жовтки. Перемішайте вінчиком. Всипте какао, знову перемішайте і всипте розпушувач. Тоді порціями додавайте борошно. Періодично перемішуйте.
  2. Тоді зважте тісто і розділіть його на шматки по 60 грамів. Має вийти 15 кульок. Викладіть їх на тарілку, накрийте харчовою плівкою та виставте на каструлю із водою температури 60-70 градусів.
  3. Тоді візьміть одну кульку і посипте борошном, викладіть на пергамент і ним же накрийте шматок тіста. Розкачайте у тонкий пласт і виріжте прямокутник розміром 18 на 24 см.
  4. Разом з пергаментом перенесіть тісто на деко і випікайте за температури 180 градусів протягом 3 хв. Гарячий корж накрийте і залиште до остигання. Спечіть решту коржів.
  5. Для курду сполучіть цедру з одного лимона із вичавленим соком цитрусу та цукром. Додайте трішки води, щоб разом суміші було 70 мл. Додайте яйце і крохмаль.
  6. На невеликому вогні доведіть до стану загустіння. Додайте масло кімнатної температури. Розмішайте та залиште, аби маса охолонула.
  7. Для крему змішайте молоко, цукор і пудинг. Помішуючи, заваріть до загусання, а тоді охолодіть.
  8. Збийте масло і по 1 столовій ложці введіть лимонну, а тоді ванільну маси, кожного разу збиваючи до однорідності. Зважте крем і розділіть на 14 рівних порцій.
  9. Змажте усі коржі. Тоді пляцок злегка притисніть вантажем і залиште його так на 3-4 години за кімнатної температури, а тоді переставте у холодильник на пів доби.
  10. Через 12 годин посічіть шоколад, додайте вершки та розтопіть. Покрийте глазур'ю Спартак і залиште його на 1 годину у холодильнику.

Раніше ми ділились рецептом найкрасивішого торта у світі, який був дуже популярний серед вельмож у ХVIII столітті.

Нещодавно ми ділились рецептом популярного пляцка від галицької господині.

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