Ягідний торт із млинців, який підкорить серця гурманів: рецепт без випікання

Традиційно на Масляну цілий тиждень готують млинці. Втім, щоб кожного дня не їсти одну і ту ж страву, можна із млинців зробити вишуканий торт із ніжним кремом та вишневою начинкою.

Рецептом ягідного десерту, який не треба випікати, поділилась кулінарний блогер Anny Cooking на своїй сторінці в Instagram.

Прикрасьте торт і подайте до столу.

Поставте торт в холодильник на 1-2 години.

Складіть торт в роз‘ємну форму діаметром 18 см, як на відео.

9 млинців змастіть кремом і конфі. 1 млинець = 1,5 ст.л. крему + 1 ст.л. конфі, і скрутіть їх.

Для крему з‘єднайте всі інгредієнти (мають бути дуже холодні) і збийте до пишності (~5-6 хв) міксером.

Розморозьте ягоди і збийте їх блендером, додайте цукор, крохмаль, і на помірному вогні доведіть до загустіння. Охолодіть.

Для млинців з‘єднайте всі інгредієнти, збийте блендером, і насмажте 15 млинців на сковороді діаметром 24 см.

"Цей млинцевий торт вкрав моє серденько - він ніжний і повітряний. І головне, що готується без духовки. Він настільки простий і легкий, що 100% нагадає вам смак літа", - пише блогер.

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