Ягідний торт із млинців, який підкорить серця гурманів: рецепт без випікання
Традиційно на Масляну цілий тиждень готують млинці. Втім, щоб кожного дня не їсти одну і ту ж страву, можна із млинців зробити вишуканий торт із ніжним кремом та вишневою начинкою.
Рецептом ягідного десерту, який не треба випікати, поділилась кулінарний блогер Anny Cooking на своїй сторінці в Instagram.
Рецепт млинцевого ягідного торта
"Цей млинцевий торт вкрав моє серденько - він ніжний і повітряний. І головне, що готується без духовки. Він настільки простий і легкий, що 100% нагадає вам смак літа", - пише блогер.
Інгредієнти:
Шоколадні млинці:
- 2 яйця
- 2 ст.л. цукру, дрібка солі
- 500 мл молока
- 170 г борошна
- 1/2 ч.л. розпушувача
- 30 г какао
- 3 ст.л. олії
- червоний барвник, ваніль
Конфі:
- 400 г вишні чи інших ягід
- 80 мл води
- 80 г цукру
- 20 г крохмалю
Крем:
- 350 г вершків 33-36%
- 300 г сметани 20-30%
- 100 г цукрової пудри
Як приготувати
Для млинців з‘єднайте всі інгредієнти, збийте блендером, і насмажте 15 млинців на сковороді діаметром 24 см.
Розморозьте ягоди і збийте їх блендером, додайте цукор, крохмаль, і на помірному вогні доведіть до загустіння. Охолодіть.
Для крему з‘єднайте всі інгредієнти (мають бути дуже холодні) і збийте до пишності (~5-6 хв) міксером.
9 млинців змастіть кремом і конфі. 1 млинець = 1,5 ст.л. крему + 1 ст.л. конфі, і скрутіть їх.
Складіть торт в роз‘ємну форму діаметром 18 см, як на відео.
Поставте торт в холодильник на 1-2 години.
Прикрасьте торт і подайте до столу.
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