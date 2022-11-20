Найпростіші способи покращити смак будь-якої каші: які інгредієнти можна додати

Але смак порожньої каші зазвичай багатьом не подобається і хочеться щось додати в блюдо, щоб воно було більш ситним, смачним та поживним.

Приготувати будь-яку крупу можна швидко і це можна зробити навіть при відключенні світла. Частину круп можна запарити окропом в термосі й гаряча і поживна каша буде готова.

Що можна додати в кашу, щоб покращити її смак - читайте в матеріалі нижче.

Найпростіший спосіб покращити смак будь-якої каші – це додати шматочок вершкового масла. Ще каша стане смачнішою завдяки спеціям, зелені, часнику і навіть дрібно нарізаній свіжій цибулі.

Бульйон

Якщо у вас є бульйон (курячий, м'ясний чи овочевий), спробуйте приготувати на ньому кашу, а не на воді. Смак страви відразу зміниться. Досвідчені кулінари рекомендують розбавляти наваристий бульйон наполовину водою, щоб каша не вийшла надто насиченою.

Найкраще бульйон підходить для рису - крупи поглинають багато рідини, а білок робить їх більш розсипчастими та повітряними.

Сік

Для такої страви можна використовувати не лише фруктові, а й овочеві соки. Вони впливають не лише на смак та аромат страви, але й повністю змінюють вигляд крупи. З яблучним, апельсиновим або вишневим соком у вас буде каша-десерт або оригінальний гарнір до м'яса.

Якщо взяти морквяний, гарбузовий, томатний сік – то каша стане чудовим гарніром до риби.

Молоко

Молоко найчастіше використовують для дитячих каш, але така страва відмінно підійде в холодну пору і для дорослих.

На молоці можна зварити практично будь-яку крупу, а при додаванні ложки меду каша стане відмінним варіантом ситного сніданку або вечері. А на обід можна зробити молочний суп – розбавте молоко з водою, зваріть на ньому кашу чи вермішель. Додайте тертий солоний сир та овочі.

Використовувати можна не тільки коров'яче молоко, але й усі інші види, у тому числі рослинне: соєве, кокосове, рисове, мигдальне, вівсяне. У них менше жиру та багато протеїну.

Важливо! Через жир і казеїн у молоці, каша розварюватиметься довше, ніж у воді. Тому варто довести кашу до напівготовності у воді, а потім додати молоко.

Чай

Заварювати кашу на чаї ви, напевно, не пробували. А дарма, цей варіант дає необмежені можливості для творчості та дослідження нових смаків. Можна використовувати традиційний чорний або зелений чай. Ще можна використовувати трав'яні відвари з ромашкою, корицею, жасмином, лимоном та імбиром.

Заваріть 2 чайні пакетики чорного чаю у 2,5 склянки окропу. Дайте настоятися 5-7 хвилин і використовуйте для варіння каші.

Прянощі

Спеції допомагають розкрити смак будь-якої страви, і ми звикли їх додавати в м'ясо, рибу, овочі або супи. Але й у кашах прянощі можуть творити дива.

Додайте в кашу пару лаврових листів, кілька зерен кардамону чи коріандру, карі чи суміш прованських трав.

Ще у крупи можна додавати імбир, кмин, мускатний горіх, чебрець, орегано. А крупи з додаванням сухої морської капусти додадуть вам нотки азіатської кухні.