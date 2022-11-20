Самые простые способы улучшить вкус любой каши: какие ингредиенты можно добавить

Но вкус пустой каши обычно многим не нравится и хочется что-то добавить в блюдо, чтобы оно было более сытным, вкусным и питательным.

Приготовить любую крупу можно быстро, и это можно сделать даже при отключении света. Часть круп можно запарить крутым кипятком в термосе и горячая и питательная каша будет готова.

Что можно добавить в кашу, чтобы улучшить ее вкус, - читайте в материале ниже.

Самый простой способ улучшить вкус любой каши - это добавить кусочек сливочного масла. Еще каша станет вкуснее благодаря специям, зелени, чесноку и даже мелко нарезанному свежему луку.

Бульон

Если у вас есть бульон (куриный, мясной или овощной), то попробуйте приготовить на нем кашу, а не на воде. Вкус блюда сразу поменяется. Опытные кулинары рекомендуют разбавлять наваристый бульон наполовину водой, чтобы каша не вышла слишком насыщенной.

Лучше всего бульон подходит для риса - крупы поглощают много жидкости, а белок делает их более рассыпчатыми и воздушными.

Сок

Для такого блюда можно использовать не только фруктовые, но овощные соки. Они влияют не только на вкус и аромат блюда, но и полностью меняют вид крупы. С яблочным, апельсиновым или вишневым соком у вас получится каша-десерт или оригинальный гарнир к мясу.

Если взять морковный, тыквенный, томатный сок - то каша станет отличным гарниром к рыбе.

Молоко

Молоко чаще всего используют для детских каш, но такое блюдо отлично подойдет в холодное время и для взрослых.

На молоке можно сварить практически любую крупу, а при добавлении ложки меда, каша станет отличным вариантом сытного завтрака или ужина. А на обед можно сделать молочный суп - разбавьте молоко с водой, сварите на нем кашу или вермишель. Добавьте тертый соленый сыр и овощи.

Использовать можно не только коровье молоко, но и все другие виды, в том числе и растительное: соевое, кокосовое, рисовое, миндальное, овсяное. В них меньше жира и много протеина.

Важно! Из-за жира и казеина в молоке, каша будет развариваться дольше, чем в воде. Поэтому стоит довести кашу до полуготовности в воде, а потом добавить молоко.

Чай

Заваривать кашу на чае вы наверняка не пробовали. А зря, этот вариант дает неограниченные возможности для творчества и исследования новых вкусов. Можно использовать традиционный черный чай или зеленый. Еще можно использовать травяные отвары с ромашкой, корицей, жасмином, лимоном и имбирем.

Заварите 2 чайных пакетика черного чая в 2,5 стаканах кипятка. Дайте настояться 5-7 минут и используйте его для варки каши.

Пряности

Специи помогают раскрыть вкус любого блюда, и мы привыкли их добавлять в мясо, рыбу, к овощам или в супы. Но и в кашах пряности могут творить чудеса.

Добавьте в кашу пару лавровых листов, несколько зерен кардамона или кориандра, карри или смесь прованских трав.

Еще в крупы можно добавлять имбирь, тмин, мускатный орех, тимьян, орегано. А крупы с добавлением сухой морской капусты добавят вам нотки азиатской кухни.