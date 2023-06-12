Найнебезпечніше місце у холодильнику, де не можна зберігати молоко

Де не можна зберігати молоко

Більшість господинь зберігають молоко на дверцятах холодильника. Але насправді це зовсім не така хороша ідея, як може здатися. Тим паче, що це може бути навіть небезпечно, запевняють науковці.

За словами доктора Крістіана Рейнольдса з Лондонського університету, основна проблема полягає в тому, що дверцята є найтеплішим місцем у холодильнику.

А оскільки молоко швидко псується, то зберігати його у дверях холодильника не варто.

Рейнольдс наголошує, що не можна залишати на дверцятах і інші продукти, які швидко псуються. А саме - сир, йогурт та інші кисломолочні продукти. Треба зберігати їх на полицях холодильника, де температура нижча.

Статистика показує, що щороку господині викидають майже 250 млн л молока. У більшості випадків через те, що не дотримались правил зберігання.

Дослідники також виявили, що більшість британців плутають дати на упаковці "зберігати відкритим до" і "вжити до". Через це можуть викинути продукти раніше, ніж вони зіпсувались. Результати також показали, що 3-6 людей з 10 не перевіряють молоко по запаху, а орієнтуються лише на термін зберігання.

Як запобігти скисанню молока

Якщо ви придбали домашнє молоко, то варто його прокип'ятити. Так ви знищите молочнокислі бактерії, які сприяють скисанню. Після цього охолодіть напій до кімнатної температури, перелийте у непрозору тару з кришкою і поставте в холодильник на нижні полиці.

Ця проста процедура продовжить термін придатності до 5-7 днів.

Також, щоб молоко зберігалося довше, можна до нього додати природний консервант. Як варіант - дрібку цукру до кип'ятіння або дрібку солі чи соди під час кип'ятіння.