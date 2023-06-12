Самое опасное место в холодильнике, где нельзя хранить молоко

Где нельзя хранить молоко

Большинство хозяек хранят молоко на дверце холодильника. Но на самом деле это совсем не такая хорошая идея, как может показаться. Тем более того, что это может быть даже опасно, уверяют ученые.

По словам доктора Кристиана Рейнольдса из Лондонского университета, основная проблема состоит в том, что дверца является самым теплым местом в холодильнике.

А поскольку молоко быстро портится, то хранить его на дверцах холодильника не стоит.

Рейнольдс отмечает, что нельзя оставлять на дверце и другие скоропортящиеся продукты. А именно - сыр, йогурт и другие кисломолочные продукты. Нужно хранить их на полках холодильника, где температура ниже.

Статистика показывает, что ежегодно хозяйки выбрасывают около 250 млн л молока. В большинстве случаев из-за того, что не соблюдали правила хранения.

Исследователи также обнаружили, что большинство британцев путают дать на упаковке "хранить открытым до" и "применить к". Поэтому могут выбросить продукты раньше, чем они испортились. Результаты также показали, что 3-6 человек из 10 не проверяют молоко по запаху, а ориентируются только на срок хранения.

Как предотвратить скисание молока

Если вы приобрели домашнее молоко, то следует его прокипятить. Так вы уничтожите молочнокислые бактерии, способствующие скисанию. Затем охладите напиток до комнатной температуры, перелейте в непрозрачную тару с крышкой и поставьте в холодильник на нижние полки.

Эта простая процедура продлит срок годности до 5-7 дней.

Также чтобы молоко хранилось дольше, можно к нему добавить природный консервант. Как вариант - щепотку сахара до кипячения либо щепотку соли или соды во время кипячения.