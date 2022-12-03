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Наймодніший шарф сезону: стиліст показала, як правильно носити культовий аксесуар

Фото: Який шарф модний в сезоні 2022-2023 (instagram.com/anna.le.nova)
Автор: Світлана Мащенко

З настанням зими ми почали укутувати свої носи в теплі шарфи і бажання виглядати стильно могло відійти на другий план. Але все змінює наймодніший супер-теплий об'ємний шарф.

Як його носити, розповіла Анна Леканова

"З тих пір як @acnestudios випустили свій фірмовий кольоровий об‘ємний і супертеплий шарф, він одразу став культовим і почав зігрівати фешіоніст всього світу. Інші бренди миттєво підхопили цей тренд і створили велике розмаїття таких гіпертрофованих шарфів в різніх відтінках і принтах", - ділиться стилістка.

На сьогодні такі шарфи є найбільш актуальними і затребуваними. По-перше, це дуже зігріває, по-друге, освіжає і додає акценту в будь-який образ.

Дивіться нижче фото, як правильно носити найхітовіший шарф цієї зими:

Всі фото: instagram.com/anna.le.nova

Раніше стиліст також розповіла, як правильно обрати пуховик на цю зиму.

Крім того повідомлялося, як купити взуття онлайн і не прогадати.

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