Обираємо найкращий пуховик на зиму: топові моделі, в які ви закохаєтеся

Пуховик взимку не тільки відмінно вас зігріє, а ще й може зробити справжньою королевою стрітстайлу. Важливо лише обрати правильну модель, яка підкреслить ваші принади.

Найактуальніші пуховики сезону 2022-2023

Пуховики-піджаки, з акцентом на талії

Носити варто не тільки в спортивних аутфітах, але з різними за кроєм спідницями. Додавайте цікаві капелюхи й радійте зимовим прогулянкам.

Пуховики-пальта

Стьобані за різними напрямками, кольорові, з акцентом на талії... Обігруйте з об’ємними довгими светрами чи навпаки - короткими, зі спідницями, сукнями.

Спортивний пуховик

Він буде просто бомбезно виглядати з підборами, тому якщо ви відчуваєте себе впевнено на підборах взимку, то успіх вашому спортивному пуховику гарантовано!

Кольорові, металік та комбіновані з різними текстурами інших тканин пуховики

Вони просто приречені дарувати настрій та стиль зимовому аутфіту.

Всі фото: instagram.com/yanamurzaeva

Цікаво, що у підбірці на фото всі пуховики від українських брендів.