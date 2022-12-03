Самый модный шарф сезона: стилист показала, как правильно носить культовый аксессуар

"С тех пор как @acnestudios выпустили свой фирменный цветной объемный и супер-теплый шарф, он сразу стал культовым и начал согревать фешионист всего мира. Другие бренды мгновенно подхватили этот тренд и создали большое разнообразие таких гипертрофированных шарфов в разных оттенках и принтах", – делится стилист.

На сегодняшний день такие шарфы являются наиболее актуальными и востребованными. Во-первых, это очень согревает, во-вторых, освежает и добавляет акцент в любой образ.

Смотрите ниже фото, как правильно носить самый хитовый шарф этой зимой:

Все фото: instagram.com/anna.le.nova