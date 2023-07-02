Наймодніші шорти влітку 2023, які підкреслять будь-яку фігуру: фотоприклади
Яке ж літо без шортів, які підкреслюють ваші принади і дають ніжкам дихати й засмагати? Цього сезону є ряд гарячих пропозицій, такі як карго, кроше, бермуди і багато інших.
Фотоприкладами поділився в Instagram стиліст Матвій Калугін.
Шорти з поясом
Варто обирати в А-силуеті з високою посадкою та структурованим поясом. Акцентують талію та гарно обрамлюють стегна будь-якого об'єму.
Бермуди
Лляні бермуди можна зарахувати до категорії трендової бази. Довжина - до середини стегна або дещо вище коліна.
Також зверніть увагу на бермуди з деніму. Прямі моделі на високій талії найкраще підійдуть для корекції животика, а для об'ємних стегон зверніть увагу на вироби А-силуету.
Карго
Шорти-карго нині на піку трендового Олімпу. Можуть дещо додавати об'єму стегнам, але під розслаблений streetwear пасуватимуть якнайкраще.
Боксери
Шорти-боксери вже не перший сезон на слуху. Це зухвалий та цікавий вибір, який привнесе трохи маскулінних ноток до ніжних літніх стилізацій.
Сатинові
Сатинові шорти ідеально пасують до вечірніх стилізацій з сорочками та блузками. Якщо ви бажаєте показати світові свої красиві, довгі ноги, цей варіант однозначно для вас.
Кроше
Шорти кроше особливо популярні в екстремальній міні-довжині. Цікавий варіант для відпочинку.
Велосипедки
Велосипедки також належать до актуальної бази, і за словами стиліста, їх можна носити усім І розміру XS, і XXL, і чоловікам також. Правильна посадка, довжина, матеріал та стилістичні прийоми здатні творити дива.
Всі фото: instagram.com/matveyykl
Раніше ми писали, що таке "правильний" оверсайз і кому не можна носити такий стиль взагалі.
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