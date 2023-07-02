Самые модные шорты летом 2023, которые подчеркнут любую фигуру: фотопримеры
Какое же лето без шорт, которые подчеркивают ваши прелести и дают ножкам дышать и загорать? В этом сезоне есть ряд горячих предложений, такие как карго, кроше, бермуды и многие другие.
Фотопримерами поделился в Instagram стилист Матвей Калугин.
Шорты с поясом
Следует выбирать в А-силуэте с высокой посадкой и структурированным поясом. Акцентируют талию и хорошо обрамляют бедра любого объема.
Бермуды
Льняные бермуды можно отнести к категории трендовой базы. Длина - до середины бедра или несколько выше колена.
Также обратите внимание на бермуды из денима. Прямые модели на высокой талии лучше подойдут для коррекции живота, а для объемных бедер обратите внимание на изделия А-силуэта.
Карго
Шорты-карго сейчас на пике трендового Олимпа. Могут немного прибавлять объема бедрам, но под расслабленный streetwear будут подходить как можно лучше.
Боксеры
Шорты-боксеры уже не первый сезон на слуху. Это дерзкий и интересный выбор, который привнесет немного маскулинных ноток в нежные летние стилизации.
Сатиновые
Сатиновые шорты идеально подходят к вечерним стилизациям с рубашками и блузками. Если вы хотите показать миру свои красивые длинные ноги, этот вариант однозначно для вас.
Кроше
Шорты кроше особенно популярны в экстремальной мини-длине. Интересный вариант для отдыха.
Велосипедки
Велосипедки также принадлежат к актуальной базе, и по словам стилиста, их можно носить всем и размеру XS, и XXL, и мужчинам тоже. Правильная посадка, длина, материал и стилистические приемы способны творить чудеса.
Все фото: instagram.com/matveyykl
Раньше мы писали, что такое "правильный" оверсайз и кому нельзя носить такой стиль вообще.
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