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Самые модные шорты летом 2023, которые подчеркнут любую фигуру: фотопримеры

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Воскресенье 02 июля 2023 19:01
Самые модные шорты летом 2023, которые подчеркнут любую фигуру: фотопримеры Какие шорты модные летом 2023 (фото: instagram.com/trend__showroom)
Автор: Светлана Мащенко

Какое же лето без шорт, которые подчеркивают ваши прелести и дают ножкам дышать и загорать? В этом сезоне есть ряд горячих предложений, такие как карго, кроше, бермуды и многие другие.

Фотопримерами поделился в Instagram стилист Матвей Калугин.

Шорты с поясом

Следует выбирать в А-силуэте с высокой посадкой и структурированным поясом. Акцентируют талию и хорошо обрамляют бедра любого объема.

Самые модные шорты летом 2023, которые подчеркнут любую фигуру: фотопримеры

Бермуды

Льняные бермуды можно отнести к категории трендовой базы. Длина - до середины бедра или несколько выше колена.

Также обратите внимание на бермуды из денима. Прямые модели на высокой талии лучше подойдут для коррекции живота, а для объемных бедер обратите внимание на изделия А-силуэта.

Самые модные шорты летом 2023, которые подчеркнут любую фигуру: фотопримерыСамые модные шорты летом 2023, которые подчеркнут любую фигуру: фотопримеры

Карго

Шорты-карго сейчас на пике трендового Олимпа. Могут немного прибавлять объема бедрам, но под расслабленный streetwear будут подходить как можно лучше.

Самые модные шорты летом 2023, которые подчеркнут любую фигуру: фотопримеры

Боксеры

Шорты-боксеры уже не первый сезон на слуху. Это дерзкий и интересный выбор, который привнесет немного маскулинных ноток в нежные летние стилизации.

Самые модные шорты летом 2023, которые подчеркнут любую фигуру: фотопримеры

Сатиновые

Сатиновые шорты идеально подходят к вечерним стилизациям с рубашками и блузками. Если вы хотите показать миру свои красивые длинные ноги, этот вариант однозначно для вас.

Самые модные шорты летом 2023, которые подчеркнут любую фигуру: фотопримеры

Кроше

Шорты кроше особенно популярны в экстремальной мини-длине. Интересный вариант для отдыха.

Самые модные шорты летом 2023, которые подчеркнут любую фигуру: фотопримеры

Велосипедки

Велосипедки также принадлежат к актуальной базе, и по словам стилиста, их можно носить всем и размеру XS, и XXL, и мужчинам тоже. Правильная посадка, длина, материал и стилистические приемы способны творить чудеса.

Самые модные шорты летом 2023, которые подчеркнут любую фигуру: фотопримеры

Все фото: instagram.com/matveyykl

Раньше мы писали, что такое "правильный" оверсайз и кому нельзя носить такой стиль вообще.

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