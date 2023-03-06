Самые модные пальто весны 2023: как выбрать под свою фигуру, чтобы выглядеть богиней

Пальто - непременная вещь весеннего гардероба, которую следует правильно подобрать под фигуру, чтобы выглядеть богиней. В тренде 2023 года двубортное приталенное пальто, но классические прямые модели или на запах так же актуальны.

Как выбрать пальто под рост

Для высоких девушек (165 и выше) максимально выигрышно будут смотреться длинные пальто (до середины лодыжки). Важно, чтобы пальто заканчивалось на узкой части икры.

Для роста от 175 роскошно смотрится любая длина, кроме миди.

Если ваш рост меньше 165 см, выберите длину миди или в зоне колен.

Прямое однобортное/двубортное пальто

Для яблока просто находка, потому что вытягивает фигуру. Подходит прямоугольникам. А вот груше нужно быть осторожной, потому что может быть большим сверху и малым снизу. Хорошо такое пальто сядет и на перевернутый треугольник. Главное – следите за линией плеча.

Пальто на запах

Это идеальный вариант, если у вас сложный тип фигуры, потому что можно посадить, как вам нужно! Но, если у вас очень большой животик, осторожно! Может произвести эффект беременности.

Однобортное/двубортное пальто с запахом

Груше и часам подчеркнут талию, прямоугольнику ее дорисует, а перевернутому треугольнику сбалансирует верх и низ. Но если у вас активный животик, то это не ваш вариант!

Пальто-кокон

Вариант для плюссайза яблока и прямоугольника. Если у вас объемный животик - смело покупайте.

Пальто-кимоно

Красивое, объемное и роскошное, но! Оно может увеличить зону груди и плеч. Поэтому обладательницам соблазнительной красоты - осторожно!

А вот грушам кимоно максимально сбалансирует фигуру. Часы - если любите расслабленный силуэт, обратите внимание.

Обратите внимание, что такое пальто делает весь образ объемным, поэтому балансируем обувью и сумкой.

Приталенное пальто

Это самый популярный тренд 2023 года. Хорошо садится на песочные часы и прямоугольники. Хороший вариант для груши. Перевернутому треугольнику подойдет только в хрупком телосложении. Категорически не подходит яблоку.

Кейп

Актуально, смело и любопытно. Садится на все фигуры, но основным пальто его брать не стоит. Это второе или даже третье пальто в вашем гардеробе.

Короткое пальто-жакет

Это еще один тренд 2023 года. В идеале должно закрывать середину бедра и быть достаточно объемным, чтобы не было складок. Подходит под любой рост.

Все фото: instagram.com/purpur.stylist