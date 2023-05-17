ua ru
Ср, 17 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Наймодніше взуття 2023: як носити тренд, що знову повернувся

Новость на русском →
Середа 17 травня 2023 19:01
Наймодніше взуття 2023: як носити тренд, що знову повернувся Яке взуття буде в моді 2023 (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Повернення одного з найпопулярніших видів взуття в сезоні весна-літо 2023 вкотре доводить циклічність моди. Мова йде про зручні, практичні, легкі і такі жіночні балетки.

Як їх носити і з чим поєднувати, розповіла в Instagram стилістка Яна Платонова.

Які балетки - справжні хіти сезону

"Балетки - наймодніше взуття сезону. Тендітні й трохи інфантильні балетки рішуче перестрибнули зі списків антитрендів на перші місця серед наймодніших речей останніх сезонів", - зазначила стилістка.

За її словами, балетки, низькі кеди, занижена посадка, довжина максі - ознаменували собою зміну модного циклу. Тож, якщо ви слідкуєте за модою, саме зараз варто тренувати око і починати експерименти.

Обирайте двоколірні варіанти балеток, стилізовані під туфлі "Мері-Джейн" з ремінцями, з гострими і квадратними носами, грайливими бантиками чи пряжками.

Дивіться на фото нижче виграшні образи з балетками

Наймодніше взуття 2023: як носити тренд, що знову повернувсяНаймодніше взуття 2023: як носити тренд, що знову повернувсяНаймодніше взуття 2023: як носити тренд, що знову повернувсяНаймодніше взуття 2023: як носити тренд, що знову повернувсяНаймодніше взуття 2023: як носити тренд, що знову повернувсяНаймодніше взуття 2023: як носити тренд, що знову повернувсяНаймодніше взуття 2023: як носити тренд, що знову повернувсяНаймодніше взуття 2023: як носити тренд, що знову повернувсяНаймодніше взуття 2023: як носити тренд, що знову повернувся

Всі фото: instagram.com/styleguide.ua

Раніше ми писали про головні кольори весни-літа 2023.

Також читайте, як носити наймодніші штани 2023 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
стиль мода стилист