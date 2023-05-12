Стиліст показала головні кольори весни-літа 2023 і як їх носити
Весна-літо 2023 дарує нам насичену палітру кольорів, яку можна сміливо вигулювати: від головного кольору року Viva Magenta до насиченого зеленого, ніжно-жовтого до багатьох інших.
Про головні тренди в кольорах в Instagram розповіла стилістка Анна Леканова.
Viva Magenta
Куди ж без головного кольору 2023 року за версією інституту Pantone. Такий образ точно виділить вас з натовпу.
Денім
Старий добрий денім і тотал-луки в ньому прийшли до нас із 2000-х і, здається, йти геть не поспішають.
Насичений зелений
Яка ж весна і літо без яскравого зеленого кольору, який ніби сама природа пробуджується і дарує нам вітальні сили.
Ніжно-жовтий
Для романтичних весняних образів такий колір підійде ідеально. Якщо у вас зранку легкий мрійливий настрій, обов'язково обирайте ніжно-жовтий.
Пристрасний червоний
Такий лук відмінно підійде для дівчат з палким серцем, які хочуть підкорювати і привертати погляди.
Зміїний принт
Тваринні мотиви дуже актуальні цього сезону. Після того, як ми "пошуміли" з леопардовим, можна придивитися до зміїного.
Шоколадні відтінки
Хоч зараз і не осінь, теплий шоколад дуже актуальний. Такий образ точно приверне увагу.
Всі відтінки рожевого
А ще краще - комбінувати кілька відтінків в одному образі. Дещо інфантильний, рожевий додасть вам тендітності й жіночності.
Ніжний блакитний
Коли ще носити ніжний блакитний, як не навесні чи влітку. Легкий, аристократичний, і трохи холодний, - він додасть вашому образу шарму.
Яскравий синій
Цей колір несе в собі впевненість і діловитість. Якщо ваш настрій саме такий сьогодні - сміливо обирайте яскравий синій.
Зазначимо, що тренди 2023 року диктують моду на мінімалістичність у кольорах, тотал-лук, контрастні комбінації, видовжений силует і довжину максі.
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