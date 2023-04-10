Наймодніші штани 2023: як носити незвичний тренд

На подіуми і вулиці 2023 року впевнено вийшли штани карго. Цей незвичний фасон має виражені риси військової уніформи або робочого одягу, з безліччю додаткових кишень, вони широкі і найчастіше з резинкою знизу.

Як носити головний тренд року - в матеріалі Styler нижче.

Що відомо про незвичний тренд

Хоча карго складно назвати класичним видом брюк, їх легко стилізувати в повсякденних образах, поєднуючи зі спортивними чи кежуал елементами гардеробу.

Наприклад, карго можна стильно комбінувати з топом, кроп-топом, сорочкою, корсетом, бра, лонгслівом, толстовкою/худі, футболкою, майкою тощо.

Як носити карго (фото: t.me/Краса. Здоров'я. Стосунки)

Карго пасуватимуть і під кросівки, і під шпильки

"Вільні штани у стилі мілітарі увірвалися до фешну світу цього року - вони зручні, практичні та виглядають дуже ефектно, через свою грубість на жіночій фігурі.

Вільний крій, базові відтінки, велика фурнітура та кишені дійсно приваблюють, і тому не дивно, що вони стали однією з базових речей у багатьох гардеробах", - сказав про карго український дизайнер Андре Тан.

Фото: instagram.com/andre_tan_official

Модні доми підхопили тренд і вивели на новий рівень

Diesel, Balmain, Givenchy, Stella McCartney, Versace та багато інших модних домів вивели на подіуми моделей, вдягнених у карго.

Чорні карго від Versace (фото: Getty Images)

Шкіряні карго від Stella McCartney (фото: Getty Images)

Гостя Paris Fashion Week в штанах карго (фото: Getty Images)