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Самая модная обувь 2023: как носить вновь вернувшийся тренд

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Среда 17 мая 2023 19:01
Самая модная обувь 2023: как носить вновь вернувшийся тренд Какая обувь будет в моде 2023 (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Возвращение одного из самых популярных видов обуви в сезоне весна-лето 2023 в очередной раз доказывает цикличность моды. Речь идет об удобных, практичных, легких и таких женственных балетках.

Как их носить и с чем совмещать, рассказала в Instagram стилист Яна Платонова.

Какие балетки - настоящие хиты сезона

"Балетки - самая модная обувь сезона. Хрупкие и немного инфантильные балетки решительно перепрыгнули из списков антитрендов на первые места среди самых модных вещей последних сезонов", - отметила стилист.

По ее словам, балетки, низкие кеды, заниженная посадка, длина макси - ознаменовали собой смену модного цикла. Поэтому, если вы следите за модой, именно сейчас стоит тренировать глаз и начинать эксперименты.

Выбирайте двухцветные варианты балеток, стилизованные под туфли "Мэри-Джейн" с ремешками, острыми и квадратными носами, игривыми бантиками или пряжками.

Смотрите на фото ниже выигрышные образы с балетками

Самая модная обувь 2023: как носить вновь вернувшийся трендСамая модная обувь 2023: как носить вновь вернувшийся трендСамая модная обувь 2023: как носить вновь вернувшийся трендСамая модная обувь 2023: как носить вновь вернувшийся трендСамая модная обувь 2023: как носить вновь вернувшийся трендСамая модная обувь 2023: как носить вновь вернувшийся трендСамая модная обувь 2023: как носить вновь вернувшийся трендСамая модная обувь 2023: как носить вновь вернувшийся трендСамая модная обувь 2023: как носить вновь вернувшийся тренд

Все фото: instagram.com/styleguide.ua

Раньше мы писали про главные цвета весны-лета 2023 года.

Также читайте, как носить самые модные брюки в 2023 году.

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