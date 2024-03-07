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Найменша у світі рибка "кричить" гучніше, ніж перфоратор: про кого йдеться (відео)

Найменші прозорі рибки мешкають у М'янмі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Одна з найменших рибок у світі, відкрита вченими лише кілька років тому, здатна видавати звуки потужністю понад 140 децибелів - що голосніше, ніж перфоратор або літак під час злету.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про цю рибку та як їй вдається видавати такі звуки.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: New Scientist, Sky News, Proceedings of the National Academy of Sciences, Wikipedia.

Про яку рибу йдеться

Danionella cerebrum - вид коропоподібних риб родини данієвих (Danionidae), описаний дослідниками лише у 2021 році.

Цих істот знайшли у каламутних низькогірних струмках на південних і східних схилах гірського масиву Пегу-Йома в М'янмі.

Зустрічаються вони також у зрошувальних каналах на південному заході від містечка Хмавбі (на північному заході від Янґона - найбільшого міста й колишньої столиці М'янми).

Місцевість, в якій знайшли Danionella cerebrum (скріншот: google.com/maps)

Неймовірно, але дорослі риби сягають розміру лише до 10-12 мм.

Назва виду з латинської мови перекладається як "мозок" і вказує на той факт, що Danionella cerebrum має найменший мозок серед відомих дорослих хребетних.

Ця риба не має луски, а її тіло настільки прозоре, що можна побачити всі її внутрішні органи.

На думку дослідників, такі характеристики виду є перспективними для проведення різноманітних нейрофізіологічних досліджень.

Зовнішній вигляд Danionella cerebrum (фото: en.wikipedia.org)

Як Danionella cerebrum видає надгучні звуки

Вперше звуки, що видавали Danionella cerebrum, почули німецькі вчені, які проходили повз акваріум. Саме вони досліджували цей вид.

Для того, щоб з'ясувати причини таких дивних звуків, науковці встановили на акваріумі високошвидкісні камери та почали спостереження.

Згодом дослідники дійшли висновку, що надгучний звук видають лише самці риб.

Він виникає тоді, коли одне з ребер риби (схоже на хрящ) за допомогою м'язів буквально втягується в її плавальний міхур, "б'є" по ньому й створює "барабанний дріб".

На думку вчених, цей звук використовується рибами для внутрішньовидового спілкування або ж пов'язаний зі шлюбною поведінкою, оскільки кілька найгучніших самців Danionella cerebrum ефективно "пригнічували" звукоутворення інших.

 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які тварини мають найкоротше життя.

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