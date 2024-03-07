Самая маленькая в мире рыбка "кричит" громче, чем перфоратор: о ком идет речь (видео)

Одна из самых маленьких рыбок в мире, открытая учеными всего несколько лет назад, способна издавать звуки мощностью более 140 децибелов - что громче, чем перфоратор или самолет во время взлета.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об этой рыбке и как ей удается издавать такие звуки.
При подготовке материала были использованы следующие источники: New Scientist, Sky News, Proceedings of National Academy of Sciences, Wikipedia.
Danionella cerebrum - вид карповидных рыб семейства даниевых (Danionidae), описанный исследователями только в 2021 году.
Этих существ нашли в мутных низкогорных ручьях на южных и восточных склонах горного массива Пегу-Йома в Мьянме.
Встречаются они также в оросительных каналах к юго-западу от городка Хмавби (к северо-западу от Янгона - крупнейшего города и бывшей столицы Мьянмы).
Местность, в которой нашли Danionella cerebrum (скриншот: google.com/maps)
Невероятно, но взрослые рыбы достигают размера до 10-12 мм.
Название вида с латинского языка переводится как "мозг" и указывает на тот факт, что Danionella cerebrum имеет самый маленький мозг среди известных взрослых позвоночных.
У этой рыбы нет чешуи, а ее тело настолько прозрачно, что можно увидеть все ее внутренние органы.
По мнению исследователей, такие характеристики вида перспективны для проведения разнообразных нейрофизиологических исследований.
Внешний вид Danionella cerebrum (фото: en.wikipedia.org)
Впервые звуки, издаваемые Danionella cerebrum, услышали немецкие ученые, проходившие мимо аквариума. Именно они изучали этот вид.
Чтобы выяснить причины таких странных звуков, ученые установили на аквариуме высокоскоростные камеры и начали наблюдение.
Впоследствии исследователи пришли к выводу, что сверхгромкий звук издают только самцы рыб.
Он возникает тогда, когда одно из ребер рыбы (похожее на хрящ) с помощью мышц буквально втягивается в ее плавательный пузырь, "бьет" по нему и создает "барабанную дробь".
По мнению ученых, этот звук используется рыбами для внутривидового общения или же связан с брачным поведением, поскольку несколько самых громких самцов Danionella cerebrum эффективно "подавляли" звукообразование других.
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