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Найкрутіша сорочка, яка ніколи не вийде з моди і пасує абсолютно всім (фото)

Яка сорочка модна завжди (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Сорочки давно стали частиною жіночого гардеробу. Вони зручні, практичні, підкреслюють тендітність і водночас додають образу зухвалості. Серед розмаїття принтів сорочок є один, який давно перейшов до класичного.

Про що йдеться і як носити таке вбрання - дивіться далі в матеріалі Styler.

Найкрутіша сорочка на всі часи

За словами стилістки Анни Леканової, це сорочка в клітинку, або картата. Вона практична, стильна і функціональна, була актуальною завжди, проте наразі переживає своє фешн переродження.

Сорочка додасть образам трендової багатошаровості і креативності.

"Найбільшою її перевагою є те, що картату сорочку можна використовувати в образах круглий рік", - зазначила стилістка.

Дивіться фотоприклади, як носити картату сорочку:

Під легкі спідниці і сукні.

Із джинсами й футболками.

З шортами й топами.

З плащами, бомберами і косухами, коли прохолодно.

Картата сорочка модна завжди (всі фото: instagram.com/anna.le.nova)

Раніше ми писали про п'ять крутих суконь, які ніколи не вийдуть з моди.

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