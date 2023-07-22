Найкрутіша сорочка, яка ніколи не вийде з моди і пасує абсолютно всім (фото)

Найкрутіша сорочка на всі часи

За словами стилістки Анни Леканової, це сорочка в клітинку, або картата. Вона практична, стильна і функціональна, була актуальною завжди, проте наразі переживає своє фешн переродження.

Сорочка додасть образам трендової багатошаровості і креативності.

"Найбільшою її перевагою є те, що картату сорочку можна використовувати в образах круглий рік", - зазначила стилістка.

Дивіться фотоприклади, як носити картату сорочку:

Під легкі спідниці і сукні.

Із джинсами й футболками.

З шортами й топами.

З плащами, бомберами і косухами, коли прохолодно.

Картата сорочка модна завжди (всі фото: instagram.com/anna.le.nova)