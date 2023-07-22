Найкрутіша сорочка, яка ніколи не вийде з моди і пасує абсолютно всім (фото)

Сорочки давно стали частиною жіночого гардеробу. Вони зручні, практичні, підкреслюють тендітність і водночас додають образу зухвалості. Серед розмаїття принтів сорочок є один, який давно перейшов до класичного.
Про що йдеться і як носити таке вбрання - дивіться далі в матеріалі Styler.
За словами стилістки Анни Леканової, це сорочка в клітинку, або картата. Вона практична, стильна і функціональна, була актуальною завжди, проте наразі переживає своє фешн переродження.
Сорочка додасть образам трендової багатошаровості і креативності.
"Найбільшою її перевагою є те, що картату сорочку можна використовувати в образах круглий рік", - зазначила стилістка.
Під легкі спідниці і сукні.
Із джинсами й футболками.
З шортами й топами.
З плащами, бомберами і косухами, коли прохолодно.
Картата сорочка модна завжди (всі фото: instagram.com/anna.le.nova)
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