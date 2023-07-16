5 суконь, які ніколи не вийдуть з моди: фотоприклади

Мода на літні сукні мінлива, але деякі фасони встигли стати класикою. Якщо у вас є один з таких, ви завжди будете в тренді і виглядатимете розкішно.

Які 5 моделей ніколи не втратять актуальності - в матеріалі Styler далі.

"Маленька чорна сукня"

Зараз це поняття можна трохи розширити, назвавши її мінімалістичною чорною сукнею. Адже колись це було класичне безпрограшне вбрання для вечірок, а тепер такий лук можна вигулювати хоч кожен день із кросівками.

Сукня може бути різної довжини, проте на догоду трендам 2023 варто обирати моделі максі. Круто, якщо сукня з прямим силуетом та вирізом збоку. Так ви й безсмертний тренд вдягнете і осучасните його.

Чорні сукні актуальні завжди (фото: instagram.com/citrus_shop_ua, instagram.com/clothes_just_fot_you)

Трикотажна сукня

Ця універсальна тканина популярна не лише в холодну пору року, але й влітку. Якщо взимку варто обирати більш цупкі тканини і довгий рукав, то влітку чудовим вибором стане коротка трикотажна сукня.

Але будьте уважні, вона щільно сидить по фігурі.

Трикотажна сукня дуже сексуальна (фото: instagram.com/vensi_collection_kr)

Кендал Дженнер поганої сукні не вдягне (instagram.com/kenny.goddess)

Сукня-комбінація

Цей безсмертний тренд набув нового витка популярності влітку 2023 року. Він підкреслить жіночність, елегантність, надасть образу аристократичної сексуальності.

Зазвичай, такі сукні виготовляються з шовкових чи атласних тканин, але зараз можна обрати й "натуральні" білизневі сукні, наприклад, з льону.

Сукня-комбінація з льону (фото: instagram.commo.ua)

Шовкові комбінації (фото: instagram.com/d.fasion)

Сукня-сорочка

Ця сукня давно вже перейшла від експериментів з маскулінними образами до класики жіночого гардеробу. Сорочка підкреслить вашу тендітність, а ще додасть луку трохи бешкетності.

Особливо актуальна сукня-сорочка на літній період, коли хочеться виглядати легко, свіжо та стильно. Довжина може бути різною - від екстремального міні до максі.

Сукня-сорочка - прекрасний вибір для літа (фото: instagram.com/tviy_son_khm, instagram.com/odezhda.bestija1_rez)

Сукня-халат

Таке вбрання додасть вам вишуканості, класу, і звісно ж жіночності. Якщо у вас тонка талія і прекрасні вигини, сукня-халат - чудовий вибір. Адже вона підкреслить фігуру і приховає те, чого б не хотілося показувати.

Обирайте натуральні тканини: бавовну, льон, шовк. Вони "дихають", що в літню спеку вкрай важливо.

Сукня-халат підкреслить фігуру (фото: instagram.com/d.fasion)

Квітковий принт додасть жіночності (фото: instagram.com/lukashova.liliia_clothes)