Самая крутая рубашка, которая никогда не выйдет из моды и подходит абсолютно всем (фото)

Рубашки давно стали частью женского гардероба. Они удобны, практичны, подчеркивают хрупкость и придают образу дерзости. Среди разнообразия принтов рубашек есть один, давно ставший классическим.
О чем идет речь и как носить такой наряд - смотрите дальше в материале Styler.
По словам стилиста Анны Лекановой, это рубашка в клетку. Она практичная, стильная и функциональная, была актуальна всегда, однако сейчас переживает свое фэшн перерождение.
Рубашка придаст образам трендовой многослойности и креативности.
"Наибольшим ее преимуществом является то, что клетчатую рубашку можно использовать в образах круглый год", - отметила стилист.
Под легкие юбки и платья.
С джинсами и футболками.
С шортами и топами.
С плащами, бомберами и косухами, когда прохладно.
Клетчатая рубашка модная всегда (все фото: instagram.com/anna.le.nova)
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