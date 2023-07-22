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Самая крутая рубашка, которая никогда не выйдет из моды и подходит абсолютно всем (фото)

Какая рубашка модна всегда (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Рубашки давно стали частью женского гардероба. Они удобны, практичны, подчеркивают хрупкость и придают образу дерзости. Среди разнообразия принтов рубашек есть один, давно ставший классическим.

О чем идет речь и как носить такой наряд - смотрите дальше в материале Styler.

Самая крутая рубашка на все времена

По словам стилиста Анны Лекановой, это рубашка в клетку. Она практичная, стильная и функциональная, была актуальна всегда, однако сейчас переживает свое фэшн перерождение.

Рубашка придаст образам трендовой многослойности и креативности.

"Наибольшим ее преимуществом является то, что клетчатую рубашку можно использовать в образах круглый год", - отметила стилист.

Смотрите фотопримеры, как носить клетчатую рубашку:

Под легкие юбки и платья.

С джинсами и футболками.

С шортами и топами.

С плащами, бомберами и косухами, когда прохладно.

Клетчатая рубашка модная всегда (все фото: instagram.com/anna.le.nova)

Раньше мы писали о пяти крутых платьях, которые никогда не выйдут из моды.

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