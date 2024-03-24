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"Найкращий тато у світі": племінниця Софії Ротару вшанувала пам'ять покійного батька (фото)

Sonya Kay (фото: instagram.com/sonyakayofficial)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Sonya Kay, справжнє ім’я якої Софія Хлябич (Петрова), вшанувала пам'ять свого батька, бізнесмена Сергія Хлябича. Його не стало чотири роки тому.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram племінниці Софії Ротару.

Sonya Kay згадала про померлого батька

Виконавиця присвятила щемливий допис рідній людині, додавши архівне фото з сімейного архіву.

"Тату, сьогодні вже 4 роки, як тебе немає разом з нами, не віриться! Ми страшенно за тобою сумуємо і дуже сильно любимо! Ти завжди в наших серцях! Найкращий тато у світі", - написала Софія.

Sonya Kay з батьком (фото: instagram.com/sonyakayofficial)

Нагадаємо, тато племінниці Ротару помер у віці 65 років від відірваного тромбу. Хоча перед цим він лікував онкологію в Ізраїлі.

Його донька важко переживала втрату. Тоді у неї було заплановане весілля з хокеїстом збірної України Олегом Петровим. 

Sonya Kay з Олегом Петровим (фото: instagram.com/sonyakayofficial)

Однак урочисту подію довелося скасувати, оскільки саме тато повинен був вести Соню до вівтаря.

Бізнесмен Сергій Хлябич був одружений із сестрою народної артистки України Софії Ротару майже 40 років. Доньку вони назвали на честь знаменитої тітки.

Sonya Kay з мамою і чоловіком (фото: instagram.com/sonyakayofficial)

Нещодавно ми розповідали, як рідний брат Кейт Міддлтон підтримує онкохвору сестру.

Також ми писали, що брата представниці Грузії на Євробаченні 2024 знайшли мертвим в США.

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