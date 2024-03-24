ua en ru
Нд, 24 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Брата представниці Грузії на Євробаченні 2024 знайшли мертвим в США: що відомо

Неділя 24 березня 2024 13:39
UA EN RU
Брата представниці Грузії на Євробаченні 2024 знайшли мертвим в США: що відомо NUTSA (фото: instagram.com/nutsabuza)
Автор: Іванна Пашкевич

Старшого брата артистки NUTSA, яка цьогоріч представлятиме Грузію на пісенному конкурсі Євробачення 2024 з піснею Firefighter, знайшли мертвим у машині в США.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Що відомо

Трагічну звістку NUTSA повідомила у своїх stories, зазначивши, що останнім часом вони з братом не були достатньо близькими, через це вона не може собі пробачити.

"Сьогодні мого найгарнішого брата Дато знайшли мертвим в машині в Америці. Я не знаю, що може бути більшою бідою за цю, який біль може відчути людина, я відчуваю, що частина мого серця розбита", - написала у соцмережах виконавиця.

"Я не можу пробачити собі за те, що не мала близьких стосунків з ним, особливо останнім часом, але я завжди любила його як частину свого серця з дитинства. Це так розриває моє серце, і мені так шкода, що я насправді втратила свої стосунки з ним, що я не розумію, чому сама", - додала вона.

Також представниця Грузії поділилася спільною світлиною з рідною людиною, і заявила, що біль, який відчуває співачка, ніколи не зникне.

Брата представниці Грузії на Євробаченні 2024 знайшли мертвим в США: що відомо

NUTSA з братом (фото: instagram.com/nutsabuza)

"Ці страждання будуть слідувати за мною до кінця мого життя, і цей біль, який я відчуваю сьогодні, ніколи не зникне! Дато, ти був дуже хорошим братом, хорошим другом, хорошим сином, хорошим чоловіком, хорошим батьком і великим патріотом своєї країни!", - звернулася до покійного брата NUTSA.

"Дякую тобі за це, ми всі будемо сумувати за тобою і вибач, що не підвезла тебе. Я люблю тебе і завжди буду любити", - підсумувала зірка.

Зазначимо, що вокалістці, яка, як ми вже писали, представить Грузію на Євробаченні 2024 в Мальме, букмекери пророкують аж 17 місце на пісенному конкурсі.

Брата представниці Грузії на Євробаченні 2024 знайшли мертвим в США: що відомо

NUTSA (фото: instagram.com/nutsabuza)

Нагадаємо, 7 та 9 травня пройдуть півфінали, а 11 травня - гранд-фінал шоу.

Нещодавно ми писали прогноз переможця Євробачення 2024 після оприлюднення всіх пісень.

Також ми розповідали, що організатори конкурсу змінили правила.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Євробачення
NEWS
РФ знову влаштувала комбінований удар по Україні. Скільки ракет та дронів збила ППО
РФ знову влаштувала комбінований удар по Україні. Скільки ракет та дронів збила ППО