"Лучший папа в мире": племянница Софии Ротару почтила память покойного отца (фото)

Sonya Kay вспомнила об умершем отце

Исполнительница посвятила щемящий пост родному человеку, добавив архивное фото из семейного архива.

"Папа, сегодня уже 4 года, как тебя нет вместе с нами, не верится! Мы ужасно по тебе скучаем и очень сильно любим! Ты всегда в наших сердцах! Самый лучший папа в мире", - написала София.

Sonya Kay с отцом (фото: instagram.com/sonyakayofficial)

Напомним, папа племянницы Ротару умер в возрасте 65 лет от оторванного тромба. Хотя до этого он лечил онкологию в Израиле.

Его дочь тяжело переживала потерю. Тогда у нее была запланирована свадьба с хоккеистом сборной Украины Олегом Петровым.

Sonya Kay с Олегом Петровым (фото: instagram.com/sonyakayofficial)

Однако торжественное событие пришлось отменить, поскольку именно папа должен был вести Соню к алтарю.

Бизнесмен Сергей Хлябич был женат на сестре народной артистки Украины Софии Ротару почти 40 лет. Дочь они назвали в честь знаменитой тети.

Sonya Kay с мамой и мужем (фото: instagram.com/sonyakayofficial)