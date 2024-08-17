"Найкращий": донька Кузьми Скрябіна щемливо звернулася до батька й показала рідкісне фото

Що запостила донька Скрябіна

В день народження свого батька Барбара розмістила рідкісне фото. На ньому вона ще зовсім маленька, а на руках її тримає Скрябін.

Єдина донька артиста не приховує, що сумує за ним. Вона була підлітком, коли її батько загинув. А тому Барбара має чимало спогадів про тата.

"З днем народження, найкращий тато", - написала вона під щемливим фото.

Донька Скрябіна звернулася до батька (скріншот)

Що відомо про доньку Кузьми

Барбара, яку Скрябін ніжно називав Бася, мешкає у Києві. Дівчина працює косметологом та небагато про себе розповідає у соцмережах.

Втім відомо, що донька Скрябіна вийшла заміж. Це сталося у 2019 році. Обранець Барбари - Віктор Тур, він вчився разом з нею в медичному університеті імені Богомольця.

Донька Скрябіна (фото: instagram.com/kuzmenko_barbara)

Дівчина майже не дає інтерв'ю, однак взимку, після смерті мами Скрябіна та до роковин загибелі свого тата, вона зробила виключення. Тоді Барбара розповіла, чи вірить у версії про невипадковість аварії, яка забрала життя її батька.