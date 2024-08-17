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"Найкращий": донька Кузьми Скрябіна щемливо звернулася до батька й показала рідкісне фото

Барбара та її батько Кузьма Скрябін (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

17 серпня співаку Кузьмі Скрябіну (Андрію Кузьменку) могло би виповнитися 56 років, але йому назавжди 46. Артист загинув майже 10 років тому. І в цей день донька артиста вшанувала пам'ять про нього.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), 26-річна Марія-Барбара розмістила щемливу Stories на своїй сторінці в Instagram.

Що запостила донька Скрябіна

В день народження свого батька Барбара розмістила рідкісне фото. На ньому вона ще зовсім маленька, а на руках її тримає Скрябін. 

Єдина донька артиста не приховує, що сумує за ним. Вона була підлітком, коли її батько загинув. А тому Барбара має чимало спогадів про тата.

"З днем народження, найкращий тато", - написала вона під щемливим фото.

Донька Скрябіна звернулася до батька (скріншот)

Що відомо про доньку Кузьми

Барбара, яку Скрябін ніжно називав Бася, мешкає у Києві. Дівчина працює косметологом та небагато про себе розповідає у соцмережах. 

Втім відомо, що донька Скрябіна вийшла заміж. Це сталося у 2019 році. Обранець Барбари - Віктор Тур, він вчився разом з нею  в медичному університеті імені Богомольця. 

Донька Скрябіна (фото: instagram.com/kuzmenko_barbara)

Дівчина майже не дає інтерв'ю, однак взимку, після смерті мами Скрябіна та до роковин загибелі свого тата, вона зробила виключення. Тоді Барбара розповіла, чи вірить у версії про невипадковість аварії, яка забрала життя її батька.

Нагадаємо, нещодавно ми називали кращі цитати та кліпи Скрябіна.

Окрім цього, днями стало відомо, що донька Ольги Фреймут виїхала з України.

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