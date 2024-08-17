Навіки 46. Найкращі кліпи та цитати Кузьми Скрябіна, які торкнуться будь-якого серця
17 серпня Андрій Кузьменко, більш відомий як Кузьма Скрябін, відзначав би день народження. Якби не трагічна аварія, яка забрала його життя дев'ять років тому, то сьогодні музиканту виповнилося б 56 років.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує згадати найяскравіші цитати та кліпи артиста, які стали вже легендарними.
Багатьом Кузьма запам'ятався не лише як талановитий виконавець, а й як людина, яка не боялася висловити свою думку і завжди говорила те, що вона думала, не побоюючись критикувати навіть українських політиків. Також багатьох підкуповував його живий гумор, позитив та мудрість.
Цитати Кузьми Скрябіна про війну
- "Найбільше у світі я боюся війни. Війна - найідіотськіший винахід людей. І те, що вона час від часу повторюється - це найжахливіше".
- "Війна не може бути на певній частині території, якщо вона заходить, це біда для всіх. І тому нейтральним бути не можна".
- "Патріотичні пісні треба писати весь час, а не тоді, коли їх писати треба. Бо до того, як у країні таке сталося, ніхто їх не писав, а зараз усі стали такими патріотами - понадівали собі вишиванки і поналіплювали їх на машини. Їх ще "вишиватниками" називають. Начепив вишиванку - і вже думаєш, що все помінялося. Та вишиванка має бути десь глибше, зашита мамою і татом…".
- "За той час, що ми вошкалися, ворог міг встигнути захопити всю країну, і пройти Червоною площею з переможним парадом".
- "Краще висушити одну дитячу сльозу, ніж пролити ріки крові".
Кузьма Скрябін (фото: instagram.com/skryabinband)
Цитати Скрябіна про щастя
- "Відсутність нещастя - це вже щастя!".
- "Будь щасливий і цінуй те, що в тебе є! У тому й річ, що все можна було б замінити цією короткою фразою. Але для цього потрібно зрозуміти важливі моменти, пройти певний шлях. А якщо ти вже досяг успіху - знайди в собі сили цінувати того, хто тобі допоміг до цього прийти".
- "Хотіти в цьому світі - взагалі велике щастя. Треба дякувати Богові, що ти ходиш на двох ногах і що в тебе нічого не болить".
- "Зауважив, що для того, щоб зробити людину щасливою, не потрібні якісь величезні простори. Досить напружити фантазію і облаштувати той мінімум, який уже є, щоб почуватися краще".
- "Краще бути оптимістом, який нічого не знає, ніж загинатися і ростити собі горб від того, що довкола самі проблеми".
Андрій Кузьменко (фото: instagram.com/skryabinband)
Цитати Скрябіна про життя та творчість
- "Чим більше хочеш взяти від життя - тим менше воно хоче тобі дати".
- "Мій дім - єдине у світі місце, де мене люблять і чекають незалежно від того, хто я і скільки заробляю. Я ніколи не зраджу найближчих мені людей".
- "Моє головне джерело енергії - слухачі. Буває, виходиш на сцену зовсім розбитий, з високою температурою, а зал починає тобі підспівувати, причому тексти знає краще за мене, - хворобу як рукою знімає".
- "Змінюйте світ на краще, дбайте про нього, тому що ви в ньому живете!".
Кузьмі навіки 46 років (фото: instagram.com/skryabinband)
Легендарні кліпи Скрябіна
Скрябін - "Спи собі сама"
Скрябін - "Старі фотографії"
Скрябін - "Місця щасливих людей"
Скрябін - "Люди як кораблі"
Скрябін - "Мам"
Скрябін та Ірина Білик - "Мовчати"
Скрябін - "Сам собі країна"
Раніше ми розповіли, про що у своїх книгах писала мати Кузьми Скрябіна.
Також перегляньте 20 старих фотографій культового музиканта з сім'єю, друзями та групою.
При написанні матеріалу було використано джерела: сайти "Люкс ФМ", "1+1", "Фотографії старого Львова".