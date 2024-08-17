Навіки 46. Найкращі кліпи та цитати Кузьми Скрябіна, які торкнуться будь-якого серця

17 серпня Андрій Кузьменко, більш відомий як Кузьма Скрябін, відзначав би день народження. Якби не трагічна аварія, яка забрала його життя дев'ять років тому, то сьогодні музиканту виповнилося б 56 років.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує згадати найяскравіші цитати та кліпи артиста, які стали вже легендарними.