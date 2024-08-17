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"Лучший": дочь Кузьмы Скрябина трогательно обратилась к отцу и показала редкое фото

Барбара и ее отец Кузьма Скрябин (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

17 августа певцу Кузьме Скрябину (Андрею Кузьменко) могло бы исполниться 56 лет, но ему навсегда 46. Артист погиб почти 10 лет назад. И в этот день дочь артиста почтила память о нем.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), 26-летняя Мария-Барбара разместила трогательную Stories на своей странице в Instagram.

Что запостила дочь Скрябина

В день рождения отца Барбара разместила редкое фото. На нем она еще совсем маленькая, а на руках ее держит Скрябин.

Единственная дочь артиста не скрывает, что скучает по нему. Она была подростком, когда ее отец погиб. Поэтому у Барбараы осталоось немало воспоминаний о папе.

"С днем рождения, лучший папа", - написала она под трогательным фото.

Дочь Скрябина обратилась к отцу (скриншот)

Что известно о дочери Кузьме

Барбара, которую Скрябин нежно называл Бася, живет в Киеве. Девушка работает косметологом и не много о себе рассказывает в соцсетях.

Впрочем, известно, что дочь Скрябина вышла замуж  Это произошло в 2019 году. Избранник Барбары - Виктор Тур, он учился вместе с ней в медицинском университете имени Богомольца.

Дочь Скрябина (фото: instagram.com/kuzmenko_barbara)

Девушка почти не дает интервью, однако зимой, после смерти мамы Скрябина и к годовщине гибели своего папы, она сделала исключение. Тогда Барбара рассказала, верит ли в версии о неслучайности аварии, унесшей жизнь ее отца.

Напомним, недавно мы называли лучшие цитаты и клипы Скрябина.

Кроме того, на днях стало известно, что дочь Ольги Фреймут уехала из Украины.

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