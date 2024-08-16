"Найважчі дні": донька Фреймут поїхала з України

Старша донька ведучої Ольги Фреймут Злата Мітчелл, яка нещодавно повернулася в Україну, вже повідомила, що знов поїхала за кордон. При цьому дівчина розповіла, що їй це важко далося.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories, якими Злата поділилася в Instagram .

Так, донька Фреймут розповіла, що її канікули в Європі закінчилися. Дівчина, як відомо, мешкає у США, де вона навчається та розвиває кар'єру. А влітку вона вирішила подорожувати Європою.

Мітчелл вже показала декілька фото, а також розповіла, що після цієї добірки почне ділитися кадрами й спогадами про канікули в Україні.

"З моїми дівчатами по всьому світу! Щорічна літня колекція спогадів, оскільки я вже залишаю Європу! Щаслива, що маю всіх цих друзів у моєму житті, незалежно від того, на якому континенті ми знаходимось", - написала Злата.

Також донька Фреймут показала, як виїжджала з України. Нещодавно вона поверталася додому. Спочатку дівчина побувала у Львові, потім вирушила до Києва й їздила на Миколаївщину.

За словами дівчини, вона з сумом їде з країни. І це, зазначила Злата, найважчі дні.

"Дні, коли я їду з України, завжди найважчі дні року для мене. Я повернуся з усіма моїми спогадами з Києва пізніше", - написала вона.

Донька Фреймут поїхала з України (скріншот)