Донька Скрябіна назвала свою версію смерті батька: "З бабусею про це не говорили"

26-річна Барбара Кузьменко - єдина донька відомого співака Кузьми Скрябіна, який трагічно загинув 2 лютого 2015 року. Дівчина рідко дає інтерв'ю та небагато розповідає про своє життя, але нині вона сказала, чи вважає, що смерть батька була випадковістю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Барбари, яке вона дала виданню OBOZ.UA .

"З бабусею про це не говорили"

Відомо, що матір Скрябіна неодноразово казала, що не вважає смерть сина випадковістю. Жінка не вірила у те, що життя музиканта обірвалося через ДТП. Але донька артиста, як виявилося, має власну думку.

"Я вважаю, те, що сталося з моїм татом, - це фатальна випадковість. Ми з бабусею про це не говорили, я їй ніколи не озвучувала свою версію. Просто кожен з нас має свою думку про те, що відбулося 2 лютого 2015 року", - заявила Барбара.

Нині донька Скрябіна працює косметологом (фото: instagram.com/dr.barbara_kuzmenko)

Що донька Скрябіна робить на роковини смерті батька

Окрім цього, Барбара розповіла, що кожного року вона переживає непростий день. На роковини смерті батька вона пригадує трагедію.

"Кожен рік друге лютого - це дуже непростий день для нас усіх. У думках починаєш повертатися до того страшного дня, коли сталася трагедія. Я стараюся зранку піти в церкву, щоб побути там наодинці зі своїми думками, із собою", - розповіла донька Скрябіна.

"За можливості збираємося родиною. До пандемії ходили до церкви, що розташована поруч з будинком бабусі та дідуся. Там проводилася заупокійна служба. А звідти йшли на цвинтар", - додала вона.