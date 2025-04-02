Названо найкращий час для тренувань, щоб скинути жир на животі

Коли тренуватись

Тренер Ніколь Девіс розповів, що ранкові тренування натщесерце можуть дещо прискорити окислення жиру, оскільки запаси глікогену зменшуються після того, як ви не їсте протягом ночі. Це означає, що тіло може покладатися на накопичений жир як паливо, коли глікогену мало, що потенційно може зробити спалювання жиру більш ефективним.

Однак ключовий висновок тут полягає в тому, що ранкові тренування ефективні для втрати жиру, якщо вони вписуються у ваш розпорядок дня.

Найкращий час дня для тренувань для схуднення - це коли ви можете бути найбільш послідовними. Отже, якщо ви любите рано прокидатися, то тренування в цей час може бути ідеальним. Але якщо ви виявите, що ранкова зарядка руйнує ваш день або знижує продуктивність, то вечірні тренування можуть бути такими ж ефективними.

Користь вечірніх тренувань

Для тих, кому важко прокидатися рано, вечірні тренування можуть стати найбільш ефективними. Дослідження показали, що температура тіла, функція м’язів і сила хвата зазвичай вищі в кінці дня, що може допомогти підвищити продуктивність та збільшити спалювання калорій.

Вечірні тренування можуть бути більш ефективними для продуктивності та силових тренувань, оскільки температура тіла та функція м’язів зазвичай вищі пізніше вдень.

Завдяки покращеній роботі м’язів, ви більше спалите калорій.

Крім того, вечірні тренування можуть допомогти звільнитися від стресу, накопиченого протягом дня, допомагаючи вам розслабитися, спалюючи жир. Якщо ви вважаєте, що вечірні вправи підвищують ефективність і допомагають упоратися зі стресом, це може бути чудовим варіантом для схуднення.

Однак важливо уникати високоінтенсивних вправ перед сном, оскільки це може порушити сон. Натомість вибирайте вправи помірної інтенсивності ввечері, щоб ви могли спокійно виспатися.

Інші фактори, що впливають на втрату жиру

Гормони є однією з найбільших рушійних сил ефективності тренувань у різний час дня.

Рівні кортизолу та тестостерону, як правило, вищі вранці, що може забезпечити невелику перевагу для втрати жиру та нарощування м’язів. Кортизол допомагає з енергією, що може допомогти спалювати жир під час ранкових вправ.

Однак гормон росту, який виділяється після інтенсивного тренування, який сприяє відновленню м’язів і обміну речовин, краще використовувати під час вечірніх тренувань.

Кожній людині важливо знайти зручний час і дотримуватися його. Який би час ви не вибрали, обов’язково поєднуйте свої тренування зі збалансованою дієтою та достатньою інтенсивністю, щоб побачити найкращі результати.