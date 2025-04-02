Названо лучшее время для тренировок, чтобы сбросить жир на животе

Когда тренироваться

Тренер Николь Дэвис рассказал, что утренние тренировки натощак могут несколько ускорить окисление жира, поскольку запасы гликогена уменьшаются после того, как вы не едите в течение ночи. Это означает, что тело может полагаться на накопленный жир в качестве топлива, когда гликогена мало, что потенциально может сделать сжигание жира более эффективным.

Однако ключевой вывод здесь заключается в том, что утренние тренировки эффективны для потери жира, если они вписываются в ваш распорядок дня.

Лучшее время дня для тренировок для похудения - это когда вы можете быть наиболее последовательными. Итак, если вы любите рано просыпаться, то тренировка в это время может быть идеальной. Но если вы обнаружите, что утренняя зарядка разрушает ваш день или снижает производительность, то вечерние тренировки могут быть такими же эффективными.

Польза вечерних тренировок

Для тех, кому трудно просыпаться рано, вечерние тренировки могут стать наиболее эффективными. Исследования показали, что температура тела, функция мышц и сила хвата обычно выше в конце дня, что может помочь повысить производительность и увеличить сжигание калорий.

Вечерние тренировки могут быть более эффективными для производительности и силовых тренировок, поскольку температура тела и функция мышц обычно выше позже днем.

Благодаря улучшенной работе мышц, вы сожжете больше калорий.

Кроме того, вечерние тренировки могут помочь освободиться от стресса, накопленного в течение дня, помогая вам расслабиться, сжигая жир. Если вы считаете, что вечерние упражнения повышают эффективность и помогают справиться со стрессом, это может быть отличным вариантом для похудения.

Однако важно избегать высокоинтенсивных упражнений перед сном, поскольку это может нарушить сон. Вместо этого выбирайте упражнения умеренной интенсивности вечером, чтобы вы могли спокойно выспаться.

Другие факторы, влияющие на потерю жира

Гормоны являются одной из самых больших движущих сил эффективности тренировок в разное время дня.

Уровни кортизола и тестостерона обычно выше утром, что может обеспечить небольшое преимущество для потери жира и наращивания мышц. Кортизол помогает с энергией, что может помочь сжигать жир во время утренних упражнений.

Однако гормон роста, который выделяется после интенсивной тренировки, который способствует восстановлению мышц и обмена веществ, лучше использовать во время вечерних тренировок.

Каждому человеку важно найти удобное время и придерживаться его. Какое бы время вы ни выбрали, обязательно сочетайте свои тренировки со сбалансированной диетой и достаточной интенсивностью, чтобы увидеть наилучшие результаты.