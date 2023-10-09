Найкращі українські стартапи, що "порвали" світ і змінили життя людей назавжди

Depositphotos

Depositphotos - маркетплейс із понад 250 млн роялті-фрі зображень, відео та музичних файлів. Ця комерційна платформа об'єднує авторів якісного ліцензованого контенту з покупцями та допомагає професіоналам у всьому світі реалізувати їхні найкращі проекти.

Компанію було засновано в Києві у листопаді 2009 року Дмитром Сергєєвим.

У 2021 році бібліотека Depositphotos перетнула межу в 200 мільйонів файлів. Стартап виріс у міжнародний холдинг, офіси якого розташовані у шести країнах світу.

Крім фотобанку у компанії є також інші внутрішні проекти й стартапи.

Скріншот (depositphotos.com)

Preply

Preply - освітня онлайн-платформа для вивчення іноземних мов. Маркетплейс об'єднує репетиторів і викладачів із сотнями тисяч студентів зі 190 країн світу. Навчання відбувається віртуально - за допомогою онлайн-зв'язку.

Один із найбільших українських EdTech-стартапів заснували у 2013 році кияни Кирило Бігай, Сергій Лук'янов та Дмитро Волошин.

Нині Preply має офіси в Україні, США та Іспанії. З липня 2022 року команда збільшилася на 20% (стартап має 500 співробітників у 30 країнах Європи, США, Африки, Азії та Латинської Америки).

Скріншот (preply.com)

Esper Bionics

Esper Bionics - український інженерний стартап, який розробив "розумний" високотехнологічний протез руки з інтуїтивним управлінням під назвою Esper Hand (вагою 380 г).

Стартап офіційно запустили у 2019 році лікар-дерматолог Дмитро Газда, фінансистка Анна Белеванцева та розробник Ігор Ільченко.

Нині у команді компанії близько двох десятків людей. Основна розробка відбувається в Україні, інша частина співробітників працює в Берліні (Німеччина). Відділ продажів і фаундери - в Нью-Йорку (США).

Протез Esper Hand вже отримав схвалення від американського медичного регулятора FDA, а також дозволи на продаж у США та співпрацю з американськими страховими компаніями.

Унікальний протез може допомогти багатьом людям (відео: Esper Bionics)

Скріншот (esperbionics.com)

Petcube

Petcube - компанія, що створює гаджети для власників домашніх тварин

Petcube Inc. заснували у вересні 2012 року Ярослав Ажнюк, Андрій Кльон та Олександр Нескін. Ідея створення компанії виникла в останнього, коли Олександр шукав спосіб розважити свого собаку Роккі.

Першим продуктом стартапу став "класичний" Petcube. Він мав форму кубу й містив ширококутну камеру, лазерну вказівку, мікрофон та динамік. Згодом проект запустив низку інших продуктів (Petcube Play 2 (камеру з лазерною вказівкою), Petcube Bites 2 (камеру з ласощами), Petcube Cam (камеру з ветеринарним чатом) тощо).

У березні 2014 року Petcube випустили додаток на іOS. У 2018 - було запущено платформу Petcube Care, на якій представлені різні продукти для домашніх тварин.

Компанія має представництва в Києві (Україна), Сан-Франциско (США) та Шеньчжені (Китай).

З Petcube вашим хвостатим улюбленцям буде не сумно (відео: Petcube)

Скріншот (petcube.com)

Grammarly

Grammarly - онлайн-платформа, що працює на основі штучного інтелекту (який аналізує мову) та допомагає в написанні текстів англійською (пропонує рекомендації для покращення текстів як граматично, так і стилістично).

Компанію заснували у 2009 році українці Олексій Шевченко, Максим Литвин та Дмитро Лідер.

Спершу сервіс назвали Sentenceworks і орієнтували на освітній ринок. Згодом назву змінили на EssayRater (щоб залучити студентів). І лише в травні 2010 року з'явилася назва Grammarly.

Нині сервіс працює у різних інтерфейсах (як вебредактор на сайті Grammarly, як плагін для браузера, як додаток для десктопу, мобільної клавіатури тощо).

Grammarly має представництва у Києві (Україна), Сан-Франциско та Нью-Йорку (США), Ванкувері (Канада) та Берліні (Німеччина).

Скріншот (grammarly.com)

GitLab

GitLab - це хмарний репозиторій коду та DevOps платформа для спільної роботи. Вона дозволяє розробникам швидко створювати програмне забезпечення для ефективного обслуговування клієнтів та пропонує: зручний інтерфейс, єдину точку для спільної роботи та єдине місце для розгортання у будь-якій хмарі.

Заснували GitLab в 2011 році харків'яни Валерій Сизов і Дмитро Запорожець (тоді вони працювали в невеликій аутсорс-компанії Sphere Software). GitLab створювався як проект з відкритим вихідним кодом (написаним на Ruby) - підключитися до розробки міг будь-хто, а монетизації перші роки просто не існувало (були лише добровільні пожертвування).

Перетворити ідею на бізнес допоміг голландець Сід Сібранді. Офіційно компанію було зареєстровано в 2014 році.

Зараз систему GitLab використовують понад 100 тис. організацій (включно з NASA, CERN, Alibaba, Invincea, O'Reilly Media, Leibniz-Rechenzentrum (LRZ), Jülich Research Center тощо).

Керівний офіс компанії розташований в Утрехті (Нідерланди).

Скріншот (gitlab.com)

BetterMe

BetterMe - українська ІТ компанія, яка створює продукти у сфері Health & Fitness для понад 150 мільйонів людей по всьому світу.

Її було засновано в 2017 році в Києві Вікторією Рєпою.

Компанія розробила два застосунки - BetterMe: Health Coaching та BetterMe: Mental Health.

У 2021 було запущено маркет BetterMe Store, в якому компанія представила власний бренд спортивного одягу та інші товари для здорового й активного способу життя.

Крім того, було запроваджено BetterMe for Business - корпоративне рішення для бізнесів, що пропонує індивідуальну підтримку фізичного та ментального стану працівників на основі їхніх потреб, способу життя та персональних цілей.

У 2023 році компанія запустила у застосунку BetterMe: Mental Health колекцію історій на ніч (тексти історій озвучила акторка Олена Кравець).

Крім того, у застосунку BetterMe: Health Coaching було запущено програму тренувань для людей з ампутаціями.

Скріншот (betterme.world)

Ajax Systems

Ajax Systems - технологічна компанія, що розробляє бездротові та дротові системи безпеки, а також має власне виробництво повного циклу.

Вона була заснована в 2011 році в Києві Олександром Конотопським.

Основний продукт компанії - професійна бездротова система безпеки Ajax. Вона може захищати оселю як зсередини, так і ззовні. Крім того, системи Ajax мають зручну навігацію (застосунки), новітній софт і найнеобхідніші та найбільш якісні датчики (руху, розбиття скла, задимлення, зростання температури, протікання тощо).

Продукція компанії продається у понад 120 країнах світу та має понад 2 млн об'єктів під охороною по всьому світу.

Як Ajax захищає зовнішній периметр оселі (відео: Ajax Systems Україна)

Скріншот (ajax.systems)

Allset

Allset - стартап, який дозволяє швидко та зручно бронювати столики в ресторанах, а також замовляти їжу в закладах харчування на виніс.

Заснували компанію українці Стас Матвієнко та Анна Поліщук.

У 2014 році вони створили пілотну версію застосунку Settle (мобільні платежі в ресторанах), після чого в 2015 році додали до свого сервісу можливість передзамовлень, залучили нові інвестиції та запустили (у США) новий проект відомий сьогодні під назвою Allset.

Нині компанія у складі двох команд (української та американської) працює над вдосконаленням та розширенням.

Скріншот (allsetnow.com)

DressX

DressХ - маркетплейс цифрового одягу. Це, по суті, онлайн-бутік в якому продають одяг, що існує лише в електронному вигляді. Тобто до цього вбрання не можна доторкнутись, але його можна "одягти" для "виходу" у соціальних мережах, під час відеодзвінків тощо.

Стартап заснували українки Дар'я Шаповалова та Наталя Моденова. Перша версія онлайн-магазину DressX запустилася влітку 2020 року. Цей стартап не потребував ні оренди приміщення, ні закупівлі одягу, ні жодних ресурсів на виробництво.

Щоб "вдягти" цифровий одяг, потрібно зайти на сайт, обрати ту чи іншу річ та оплатити замовлення. Не обійтися і без завантаження фотографії (хорошої якості та з хорошим світлом).

Після завантаження фотографії потрібно зачекати від одного до трьох днів, допоки вбрання "готують" для покупця.

На думку засновників, діджитал-одяг - нова філософія, адже такий одяг не забруднює довкілля та не накопичується вдома.

Ось так виглядає онлайн-шопінг та обрання цифрового одягу (відео: DressX)

Скріншот (dressx.com)

Reface

Reface - додаток, який дозволяє користувачам замінювати обличчя у відео чи GIF (базується на основі технології GAN - Generative adversarial network).

У січні 2020 року українська команда з семи людей (Роман Могильний, Ярослав Бойко, Олесь Петрів, Денис Дмитренко, Кирило Сигида, Дмитро Швець та Іван Алцибєєв) створила додаток Doublicat, в якому користувач міг змінювати обличчя на гіфках (про нього написали понад 600 світових медіа, серед яких Forbes, Mashable, The Verge, TNW та The Sun).

Дещо згодом в додатку з'явилася функція заміни обличчя у відео і його перейменували у Reface.

У серпні 2020 року Reface став першим українським додатком, який посів перше місце в AppStore США та ще в 17 країнах.

Що ще вміє робити Reface (відео: Reface)

Скріншот (reface.ai)

MacPaw

MacPaw - компанія з розробки програмного забезпечення з головним офісом у Києві.

Стартап було засновано в 2008 році в Києві Олександром Косованом (на той момент він був студентом Київського політехнічного інституту).

Першим продуктом компанії став додаток CleanMyMac на macOS для очищення та оптимізації комп'ютерів Apple.

Згодом було створено низку інших популярних застосунків (Setapp, Gemini 2, The Unarchiver тощо).

Нині продуктами компанії користуються понад 30 млн людей по всьому світу. Вона має офіси в Києві (Україна), Кембриджі (Массачусетс, США) та Лімасолі (Кіпр).

Скріншот (macpaw.com)