Лучшие украинские стартапы, "порвавшие" мир и изменившие жизнь людей навсегда

Украинские ученые, изобретатели и разработчики получили мировое признание уже очень давно. Стартапы и компании, основанные украинцами, регулярно получают международное признание и мощные инвестиции.
РБК-Украина (проект Styler) собрало лучшие украинские стартапы, вышедшие на мировой рынок и ставшие неотъемлемой частью жизни миллионов людей.
При подготовке материала использовались источники: depositphotos.com, preply.com, esperbionics.com, petcube.com, grammarly.com, about.gitlab.com, betterme.world, ajax.systems, allsetnow.com, dressx.com, reface.ai, macpaw.com
Depositphotos - маркетплейс с более чем 250 млн роялти-фри изображений, видео и музыкальных файлов. Эта коммерческая платформа объединяет авторов качественного лицензированного контента с покупателями и помогает профессионалам во всем мире реализовать их лучшие проекты.
Компания была основана в Киеве в ноябре 2009 года Дмитрием Сергеевым.
В 2021 году библиотека Depositphotos перешагнула черту в 200 млн файлов. Стартап вырос в международный холдинг, офисы которого находятся в шести странах мира.
Помимо фотобанка у компании есть и другие внутренние проекты и стартапы.
Скриншот (depositphotos.com)
Preply - образовательная онлайн-платформа для изучения иностранных языков. Маркетплейс объединяет репетиторов и преподавателей с сотнями тысяч студентов из 190 стран мира. Обучение происходит виртуально - с помощью онлайн-связи.
Один из крупнейших украинских EdTech-стартапов основали в 2013 году киевляне Кирилл Бигай, Сергей Лукьянов и Дмитрий Волошин.
В настоящее время у Preply есть офисы в Украине, США и Испании. С июля 2022 года команда увеличилась на 20% (стартап имеет 500 сотрудников в 30 странах Европы, США, Африки, Азии и Латинской Америки).
Скриншот (preply.com)
Esper Bionics - украинский инженерный стартап, разработавший "умный" высокотехнологичный протез руки с интуитивным управлением под названием Esper Hand (весом 380 г).
Стартап официально запустили в 2019 году врач-дерматолог Дмитрий Газда, финансистка Анна Белеванцева и разработчик Игорь Ильченко.
В настоящее время в команде компании около двух десятков человек. Основная разработка проходит в Украине, другая часть сотрудников работает в Берлине (Германия). Отдел продаж и фаундеры - в Нью-Йорке (США).
Протез Esper Hand уже получил одобрение американского медицинского регулятора FDA, а также разрешения на продажу в США и сотрудничество с американскими страховыми компаниями.
Уникальный протез может помочь многим людям (видео: Esper Bionics)
Скриншот (esperbionics.com)
Petcube - компания, создающая гаджеты для владельцев домашних животных
Petcube Inc. основали в сентябре 2012 года Ярослав Ажнюк, Андрей Клен и Александр Нескин. Идея создания компании возникла у последнего, когда Александр искал способ развлечь свою собаку Рокки.
Первым продуктом стартапа стал "классический" Petcube. Он имел форму куба и содержал широкоугольную камеру, лазерную указку, микрофон и динамик. Впоследствии проект запустил ряд других продуктов (Petcube Play 2 (камеру с лазерной указкой), Petcube Bites 2 (камеру с лакомством), Petcube Cam (камеру с ветеринарным чатом) и т.д.).
В марте 2014 года Petcube выпустили приложение на iOS. В 2018 - была запущена платформа Petcube Care, на которой представлены различные продукты для домашних животных.
Компания имеет представительства в Киеве (Украина), Сан-Франциско (США) и Шэньчжэне (Китай).
С Petcube вашим хвостатым любимцам будет не скучно (видео: Petcube)
Скриншот (petcube.com)
Grammarly - онлайн-платформа, работающая на основе искусственного интеллекта (анализирующего язык) и помогающая в написании текстов на английском (предлагает рекомендации по улучшению текстов как грамматически, так и стилистически).
Компанию учредили в 2009 году украинцы Алексей Шевченко, Максим Литвин и Дмитрий Лидер.
Сначала сервис назвали Sentenceworks и ориентировались на образовательный рынок. Впоследствии название сменили на EssayRater (чтобы привлечь студентов). И только в мае 2010 года появилось название Grammarly.
Сейчас сервис работает в разных интерфейсах (как вебредактор на сайте Grammarly, как плагин для браузера, как приложение для рабочего стола, мобильной клавиатуры и т.д.).
У Grammarly есть представительства в Киеве (Украина), Сан-Франциско и Нью-Йорке (США), Ванкувере (Канада) и Берлине (Германия).
Скриншот (grammarly.com)
GitLab - это облачный репозиторий кода и DevOps платформа для совместной работы. Она позволяет разработчикам быстро создавать программное обеспечение для эффективного обслуживания клиентов и предлагает удобный интерфейс, единую точку для совместной работы и единственное место для развертывания в любом облаке.
Учредили GitLab в 2011 году харьковчане Валерий Сизов и Дмитрий Запорожец (тогда они работали в небольшой аутсорс-компании Sphere Software). GitLab создавался как проект с открытым исходным кодом (написанным на Ruby) - подключиться к разработке мог любой, а монетизации первые годы просто не существовало (были только добровольные пожертвования).
Превратить идею в бизнес помог голландец Сид Сибранди. Официально компания была зарегистрирована в 2014 году.
Сейчас систему GitLab используют более 100 тыс. организаций (включая NASA, CERN, Alibaba, Invincea, O'Reilly Media, Leibniz-Rechenzentrum (LRZ), Jülich Research Center и т.д.).
Управляющий офис компании расположен в Утрехте (Нидерланды).
Скриншот (gitlab.com)
BetterMe - украинская ИТ компания, которая создает продукты в сфере Health & Fitness для более 150 миллионов человек по всему миру.
Она была основана в 2017 году в Киеве Викторией Репой.
Компания разработала два приложения - BetterMe: Health Coaching и BetterMe: Mental Health.
В 2021 году был запущен маркет BetterMe Store, в котором компания представила собственный бренд спортивной одежды и другие товары для здорового и активного образа жизни.
Кроме того, было создано BetterMe for Business - корпоративное решение для бизнесов, которое предлагает индивидуальную поддержку физического и ментального состояния работников на основе их потребностей, образа жизни и персональных целей.
В 2023 году компания запустила в приложении BetterMe: Mental Health коллекцию историй на ночь (тексты историй озвучила актриса Елена Кравец).
Кроме того, в приложении BetterMe: Health Coaching была запущена программа тренировок для людей с ампутациями.
Ajax Systems - технологическая компания, которая разрабатывает беспроводные и проводные системы безопасности, а также имеет собственное производство полного цикла.
Она была основана в 2011 году в Киеве Александром Конотопским.
Основной продукт компании - профессиональная беспроводная система безопасности Ajax. Она может защищать жилище как изнутри, так и снаружи. Кроме того, системы Ajax имеют удобную навигацию (приложения), новейший софт и самые необходимые и качественные датчики (движения, разбиения стекла, задымления, роста температуры, протекания и т.п.).
Продукция компании продается более чем в 120 странах мира и имеет более 2 млн объектов под охраной по всему миру.
Как Ajax защищает внешний периметр дома (видео: Ajax Systems Украина)
Скриншот (ajax.systems)
Allset - стартап, который позволяет быстро и удобно бронировать столики в ресторанах, а также заказывать еду в заведениях питания на вынос.
Учредили компанию украинцы Стас Матвиенко и Анна Полищук.
В 2014 году они создали пилотную версию приложения Settle (мобильные платежи в ресторанах), после чего в 2015 году добавили в свой сервис возможность предзаказов, привлекли новые инвестиции и запустили (в США) новый проект, известный сегодня под названием Allset.
В настоящее время компания в составе двух команд (украинской и американской) работает над усовершенствованием и расширением.
Скриншот (allsetnow.com)
DressХ - маркетплейс цифровой одежды. Это, по сути, онлайн-бутик в котором продают одежду, существующую только в электронном виде. То есть к этому наряду нельзя прикоснуться, но его можно "одеть" для "выхода" в социальных сетях, во время видеозвонков и т.д.
Стартап основали украинки Дарья Шаповалова и Наталья Моденова. Первая версия онлайн магазина DressX запустилась летом 2020 года. Этот стартап не нуждался ни в аренде помещения, ни в закупке одежды, ни в других ресурсах для производства.
Чтобы "одеть" цифровую одежду, нужно зайти на сайт, выбрать ту или иную вещь и оплатить заказ. Не обойтись и без загрузки фотографии (хорошего качества и с хорошим светом).
После загрузки фотографии нужно подождать от одного до трех дней, пока наряды "готовят" для покупателя.
По мнению основателей, диджитал-одежда - новая философия, ведь такая одежда не загрязняет окружающую среду и не скапливается дома.
Вот так выглядит онлайн-шоппинг и выбор цифровой одежды (видео: DressX)
Скриншот (dressx.com)
Reface - приложение, позволяющее пользователям заменять лицо в видео или GIF (основывается на технологии GAN - Generative adversarial network).
В январе 2020 года украинская команда из семи человек (Роман Могильный, Ярослав Бойко, Олесь Петрив, Денис Дмитренко, Кирилл Сигида, Дмитрий Швец и Иван Алцыбеев) создала приложение Doublicat, в котором пользователь мог менять лицо на гифках (о нем написали более 600 мировых медиа, среди которых Forbes, Mashable, The Verge, TNW и The Sun).
Спустя некоторое время в приложении появилась функция замены лица в видео и его переименовали в Reface.
В августе 2020 года Reface стал первым украинским приложением, занявшим первое место в AppStore США и еще в 17 странах.
Что еще умеет делать Reface (видео: Reface)
Скриншот (reface.ai)
MacPaw - компания по разработке программного обеспечения с головным офисом в Киеве.
Стартап был основан в 2008 году в Киеве Александром Косованом (на тот момент он был студентом Киевского политехнического института).
Первым продуктом компании стало приложение CleanMyMac на macOS для очистки и оптимизации компьютеров Apple.
Впоследствии был создан ряд других популярных приложений (Setapp, Gemini 2, The Unarchiver и т.п.).
В настоящее время продуктами компании пользуются более 30 млн человек по всему миру. У нее есть офисы в Киеве (Украина), Кембридже (Массачусетс, США) и Лимассоле (Кипр).
Скриншот (macpaw.com)
Напомним, несколько ранее мы рассказывали, как зарабатывать более 100 тысяч в месяц, работая в пижаме.
Читайте также о запуске украинского революционного стартапа в США и вызовах времени.