5 рецептів смузі, які покращують травлення вже після першої склянки

Смузі - це не лише смачний напій, а й чудовий спосіб підтримати здоров’я кишківника і покращити травлення. Завдяки натуральним інгредієнтам, багатим на клітковину, пробіотики та корисні речовини, такі напої допомагають нормалізувати роботу шлунково-кишкового тракту.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про найкращі рецепти смузі, які легко приготувати вдома.
Інгредієнти:
Збивайте все до однорідної кремової консистенції. За потреби додайте трохи води або кефіру для бажаної густоти.
Вилийте у склянку і одразу подавайте.
Важливо знати, що кефір - джерело корисних бактерій, а насіння льону - клітковина для "годування" мікробіому.
Інгредієнти:
Такий смузі стимулює перистальтику та мʼяко діє як природне проносне.
Список інгредієнти:
Все подрібнити в блендері до однорідної консистенції. Пити зранку натщесерце або між прийомами їжі.
Смузі зменшує здуття, очищує та покращує відтік жовчі. Петрушка багата на вітамін C, флавоноїди та хлорофіл, які допомагають боротися із запаленнями й окислювальним стресом у кишківнику.
Знадобляться такі інгредієнти:
Користь для організму: ягоди насичують антиоксидантами та клітковиною.
Інгредієнти:
Всі інгредієнти збийте в блендері та отримайте напій, який стимулює жовчовиділення та покращує перетравлення їжі.
Морква підтримує регулярне випорожнення та сприяє росту корисної мікрофлори. Також містить бета-каротин (провітамін А), який зміцнює слизову оболонку кишечника.
Тоді як імбир стимулює вироблення шлункового соку, покращуючи травлення.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Ольги Шаєвської та сайт Нealthline.