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5 рецептов смузи, которые улучшают пищеварение уже после первого стакана

Названы смузи, которые полезны для кишечника (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Смузи - это не только вкусный напиток, но и отличный способ поддержать здоровье кишечника и улучшить пищеварение. Благодаря натуральным ингредиентам, богатым клетчаткой, пробиотиками и полезными веществами, такие напитки помогают нормализовать работу желудочно-кишечного тракта.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о лучших рецептах смузи, которые легко приготовить дома.

Пробиотический смузи с кефиром

Ингредиенты:

  • 200 мл кефира или йогурта
  • 1 банан
  • 1 ч.л. семян льна
  • корица

Взбивайте все до однородной кремовой консистенции. При необходимости добавьте немного воды или кефира для желаемой густоты.

Вылейте в стакан и сразу подавайте.

Важно знать, что кефир - источник полезных бактерий, а семена льна - клетчатка для "кормления" микробиома.

Смузи с яблоком и черносливом

Ингредиенты:

  • 1 яблоко
  • 3 шт. чернослива
  • 1 ч.л овсяных хлопьев
  • 150 мл воды

Такой смузи стимулирует перистальтику и мягко действует как естественное слабительное.

Зеленый смузи с петрушкой

Список ингредиентов:

  • 1/2 огурца
  • 1 зеленое яблоко
  • 1 ст.л петрушки
  • 1 ч.л чиа
  • 200 мл воды или косовой воды

Все измельчить в блендере до однородной консистенции. Пить утром натощак или между приемами пищи.

Смузи уменьшает вздутие, очищает и улучшает отток желчи. Петрушка богата витамином C, флавоноидами и хлорофиллом, которые помогают бороться с воспалениями и окислительным стрессом в кишечнике.

Ягодный смузи с семенами льна

Понадобятся такие ингредиенты:

  • 1/2 стакана черники или малины
  • 1/2 банана
  • 1 ч.л льна
  • 200 мл воды или растительного молока

Польза для организма: ягоды насыщают антиоксидантами и клетчаткой.

Морковно-имбирный смузи

Ингредиенты:

  • 1 средняя морковь
  • 1 апельсин
  • 1 ч.л натертого имбиря
  • 100 мл воды

Все ингредиенты взбейте в блендере и получите напиток, который стимулирует желчеотделение и улучшает переваривание пищи.

Морковь поддерживает регулярный стул и способствует росту полезной микрофлоры. Также содержит бета-каротин (провитамин А), который укрепляет слизистую оболочку кишечника.

Тогда как имбирь стимулирует выработку желудочного сока, улучшая пищеварение.

 

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Шаевской и сайт Нealthline.

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