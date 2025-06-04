5 рецептов смузи, которые улучшают пищеварение уже после первого стакана

Пробиотический смузи с кефиром

Ингредиенты:

200 мл кефира или йогурта

1 банан

1 ч.л. семян льна

корица

Взбивайте все до однородной кремовой консистенции. При необходимости добавьте немного воды или кефира для желаемой густоты.

Вылейте в стакан и сразу подавайте.

Важно знать, что кефир - источник полезных бактерий, а семена льна - клетчатка для "кормления" микробиома.

Смузи с яблоком и черносливом

Ингредиенты:

1 яблоко

3 шт. чернослива

1 ч.л овсяных хлопьев

150 мл воды

Такой смузи стимулирует перистальтику и мягко действует как естественное слабительное.

Зеленый смузи с петрушкой

Список ингредиентов:

1/2 огурца

1 зеленое яблоко

1 ст.л петрушки

1 ч.л чиа

200 мл воды или косовой воды

Все измельчить в блендере до однородной консистенции. Пить утром натощак или между приемами пищи.

Смузи уменьшает вздутие, очищает и улучшает отток желчи. Петрушка богата витамином C, флавоноидами и хлорофиллом, которые помогают бороться с воспалениями и окислительным стрессом в кишечнике.

Ягодный смузи с семенами льна

Понадобятся такие ингредиенты:

1/2 стакана черники или малины

1/2 банана

1 ч.л льна

200 мл воды или растительного молока

Польза для организма: ягоды насыщают антиоксидантами и клетчаткой.

Морковно-имбирный смузи

Ингредиенты:

1 средняя морковь

1 апельсин

1 ч.л натертого имбиря

100 мл воды

Все ингредиенты взбейте в блендере и получите напиток, который стимулирует желчеотделение и улучшает переваривание пищи.

Морковь поддерживает регулярный стул и способствует росту полезной микрофлоры. Также содержит бета-каротин (провитамин А), который укрепляет слизистую оболочку кишечника.

Тогда как имбирь стимулирует выработку желудочного сока, улучшая пищеварение.