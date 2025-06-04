5 рецептов смузи, которые улучшают пищеварение уже после первого стакана

Смузи - это не только вкусный напиток, но и отличный способ поддержать здоровье кишечника и улучшить пищеварение. Благодаря натуральным ингредиентам, богатым клетчаткой, пробиотиками и полезными веществами, такие напитки помогают нормализовать работу желудочно-кишечного тракта.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о лучших рецептах смузи, которые легко приготовить дома.
Ингредиенты:
Взбивайте все до однородной кремовой консистенции. При необходимости добавьте немного воды или кефира для желаемой густоты.
Вылейте в стакан и сразу подавайте.
Важно знать, что кефир - источник полезных бактерий, а семена льна - клетчатка для "кормления" микробиома.
Ингредиенты:
Такой смузи стимулирует перистальтику и мягко действует как естественное слабительное.
Список ингредиентов:
Все измельчить в блендере до однородной консистенции. Пить утром натощак или между приемами пищи.
Смузи уменьшает вздутие, очищает и улучшает отток желчи. Петрушка богата витамином C, флавоноидами и хлорофиллом, которые помогают бороться с воспалениями и окислительным стрессом в кишечнике.
Понадобятся такие ингредиенты:
Польза для организма: ягоды насыщают антиоксидантами и клетчаткой.
Ингредиенты:
Все ингредиенты взбейте в блендере и получите напиток, который стимулирует желчеотделение и улучшает переваривание пищи.
Морковь поддерживает регулярный стул и способствует росту полезной микрофлоры. Также содержит бета-каротин (провитамин А), который укрепляет слизистую оболочку кишечника.
Тогда как имбирь стимулирует выработку желудочного сока, улучшая пищеварение.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Шаевской и сайт Нealthline.