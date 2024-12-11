Ці помилки при приготуванні смузі призводять до різкого збільшення ваги

Фруктові смузі стали для багатьох частиною раціону при схудненні. Деякі помилки при приготуванні такого напою можуть призвести до набору ваги.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online .

Дієтолог Лоррейн Фай розповіла, що корисно вживати смузі щодня, але певні помилки роблять його шкідливим.

Занадто багато фруктів

Набагато легше випити велику кількість фруктів у смузі, ніж з’їсти. Хоча фрукти наповнені поживними речовинами, вони також містять цукор, калорії і вуглеводи.

Загальне правило полягає в тому, щоб дотримуватися приблизно 1 склянки фруктів на смузі. Тому, якщо ви змішуєте фрукти, стежте за загальною кількістю.

Якщо використовувати лише фрукти та не додавати інші інгредієнти, то смузі може перетворитися на "цукрову бомбу".

Корисний смузі - це перш за все збалансований напій, який повинен містити корисні вуглеводи, білки та жири.

Здорові жири

Корисні жири та клітковина сповільнюють засвоєння цукру, допомагаючи запобігти стрибкам і падінням. Вранці ви повинні вживати здорові жири, такі як горіхове масло, кокосове молоко або насіння чіа. Це допоможе вам довше почуватися краще.

Також додайте до смузі грецький йогурт або протеїновий порошок.

Звичайно, ви можете додати фрукти, такі як ягоди, банани або манго, але можна зробити смузі незвичним і додати ще шпинат, авокадо або навіть буряк.

До того ж фрукти містять більш ніж достатньо цукру для вашого смузі, без необхідності додавати більше. Інші додані цукри можуть надходити у вигляді рослинного молока і ароматизованих йогуртів.

Думати, що смузі не може бути калорійним

Якщо ви покладете морозиво в смузі, то це буде вже молочний коктейль. Тобто цей напій вже не можна назвати повністю відповідним стандартам здорового харчування.

До смузі і коктейлів потрібно бути гранично уважними: можна випити набагато більше калорій, ніж ви могли б з'їсти. В невинних, на перший погляд, смузі може міститися безліч прихованих цукрів і жирів.

Робити смузі з зіпсованих фруктів

Не варто думати, що якість тих фруктів, які ви соромитеся покласти на фруктову тарілку, буде менш помітною в соку або смузі. Смак залежить не тільки від приладу, але й від сировини, з якої ви його готуєте. Тому фрукти й овочі вибирайте ретельно.

Звичайно, смузі є чудовими джерелами клітковини, вітамінів та мінералів, але вони складають приблизно 300 калорій, майже вдвічі більше, ніж звичайні закуски. Тому, щоб уникнути набору ваги, зменште кількість напою вдвічі.