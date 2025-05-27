Ці смузі п’ють моделі перед фотосесією, щоб бути у формі: прості рецепти
Перед важливими фотосесіями моделі ретельно стежать за своїм раціоном - і одним із найпопулярніших ритуалів є смузі. Ці напої не лише заряджають енергією, а й допомагають підтримувати легкість у тілі та сяйливий вигляд шкіри.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про рецепти смузі, які допомагають підтримувати енергію, зволоження та сяйво шкіри перед фотосесіями.
Смузі від Кендис Свейнпоел
36-річна південноафриканська супермодель Кендіс Свейнпол вражає своєю підтягнутою фігурою.
Кендіс надає перевагу ситному сніданку пере фотосесією, який забезпечує її енергією на весь день. Її улюблений "beauty smoothie" включає такі інгредієнти:
- 1 заморожений банан
- 1 ч.л. протеїнового порошку
- 1 стакан чорниці
- 1 ст.л. насіння чіа
- 2 ст.л. мигдалевого масла
- 1,5 стакана кокосової води
- 1 ч.л. спіруліни
Змішайте всі інгредієнти в блендері до однорідної консистенції.
Цей смузі багатий на антиоксиданти та забезпечує енергію без кофеїну.
Кендис Свейнпоел (фото: instagram.com)
Смузі від Адріани Ліми
Адріана Ліма, відома супермодель і колишній "ангел" Victoria’s Secret, дотримується збалансованого харчування, яке підтримує її енергію та фізичну форму.
Для підтримки енергії та метаболізму вранці перед фотосесією Адріана готує простий смузі:
- 1/2 авокадо
- 1 склянка води
- мед за смаком
За бажанням воду можна замінити на молоко або йогурт для більш насиченого смаку. Змішайте всі інгредієнти в блендері до однорідної консистенції.
Андріана Ліма (фото: instagram.com/adrianalima)
Зелений смузі від Ель Макферсон
Ель Макферсон - австралійська супермодель, яка відома своїм здоровим способом життя та збалансованим харчуванням. Вона дотримується принципів, які підтримують її енергію, молодість і гарне самопочуття.
Зокрема, вона поділилась рецептом смузі, який часто п'є. Він включає такі інгредієнти:
- 1 стакан шпинату
- 1/2 огірка
- 1/2 стебла селери
- 1/2 ч.л. тертого імбиру
- 1 стакан води
Потрібно змішати всі інгредієнти в блендері до однорідної консистенції.
Він допомагає їй підтримувати здоров’я та вигляд шкіри перед важливими подіями.
Ель Макферсон (фото: instagram.com/ellemacpherson)
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти Vogue та Welland good.
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