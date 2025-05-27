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Ці смузі п’ють моделі перед фотосесією, щоб бути у формі: прості рецепти

Вівторок 27 травня 2025 16:40
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Ці смузі п’ють моделі перед фотосесією, щоб бути у формі: прості рецепти Рецепти смузі, які п'ють моделі перед фотосесіями (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Перед важливими фотосесіями моделі ретельно стежать за своїм раціоном - і одним із найпопулярніших ритуалів є смузі. Ці напої не лише заряджають енергією, а й допомагають підтримувати легкість у тілі та сяйливий вигляд шкіри.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про рецепти смузі, які допомагають підтримувати енергію, зволоження та сяйво шкіри перед фотосесіями.

Смузі від Кендис Свейнпоел

36-річна південноафриканська супермодель Кендіс Свейнпол вражає своєю підтягнутою фігурою.

Кендіс надає перевагу ситному сніданку пере фотосесією, який забезпечує її енергією на весь день. Її улюблений "beauty smoothie" включає такі інгредієнти:

  • 1 заморожений банан
  • 1 ч.л. протеїнового порошку
  • 1 стакан чорниці
  • 1 ст.л. насіння чіа
  • 2 ст.л. мигдалевого масла
  • 1,5 стакана кокосової води
  • 1 ч.л. спіруліни

Змішайте всі інгредієнти в блендері до однорідної консистенції.

Цей смузі багатий на антиоксиданти та забезпечує енергію без кофеїну.

Ці смузі п’ють моделі перед фотосесією, щоб бути у формі: прості рецептиЦі смузі п’ють моделі перед фотосесією, щоб бути у формі: прості рецептиКендис Свейнпоел (фото: instagram.com)

Смузі від Адріани Ліми

Адріана Ліма, відома супермодель і колишній "ангел" Victoria’s Secret, дотримується збалансованого харчування, яке підтримує її енергію та фізичну форму.

Для підтримки енергії та метаболізму вранці перед фотосесією Адріана готує простий смузі:

  • 1/2 авокадо
  • 1 склянка води
  • мед за смаком

За бажанням воду можна замінити на молоко або йогурт для більш насиченого смаку. Змішайте всі інгредієнти в блендері до однорідної консистенції.

Ці смузі п’ють моделі перед фотосесією, щоб бути у формі: прості рецептиЦі смузі п’ють моделі перед фотосесією, щоб бути у формі: прості рецептиАндріана Ліма (фото: instagram.com/adrianalima)

Зелений смузі від Ель Макферсон

Ель Макферсон - австралійська супермодель, яка відома своїм здоровим способом життя та збалансованим харчуванням. Вона дотримується принципів, які підтримують її енергію, молодість і гарне самопочуття.

Зокрема, вона поділилась рецептом смузі, який часто п'є. Він включає такі інгредієнти:

  • 1 стакан шпинату
  • 1/2 огірка
  • 1/2 стебла селери
  • 1/2 ч.л. тертого імбиру
  • 1 стакан води

Потрібно змішати всі інгредієнти в блендері до однорідної консистенції.

Він допомагає їй підтримувати здоров’я та вигляд шкіри перед важливими подіями.

Ці смузі п’ють моделі перед фотосесією, щоб бути у формі: прості рецептиЦі смузі п’ють моделі перед фотосесією, щоб бути у формі: прості рецептиЕль Макферсон (фото: instagram.com/ellemacpherson)

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти Vogue та Welland good.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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