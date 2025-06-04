5 рецептів смузі, які покращують травлення вже після першої склянки

Названо смузі, які корисні для кишківника (фото: Freepik)

Смузі - це не лише смачний напій, а й чудовий спосіб підтримати здоров’я кишківника і покращити травлення. Завдяки натуральним інгредієнтам, багатим на клітковину, пробіотики та корисні речовини, такі напої допомагають нормалізувати роботу шлунково-кишкового тракту.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про найкращі рецепти смузі, які легко приготувати вдома.

Пробіотичний смузі з кефіром Інгредієнти: 200 мл кефіру або йогурту

1 банан

1 ч.л. насіння льону

кориця Збивайте все до однорідної кремової консистенції. За потреби додайте трохи води або кефіру для бажаної густоти. Вилийте у склянку і одразу подавайте. Важливо знати, що кефір - джерело корисних бактерій, а насіння льону - клітковина для "годування" мікробіому. Смузі з яблуком та чорносливом Інгредієнти: 1 яблуко

3 шт. чорносливу

1 ч.л вівсяних пластівців

150 мл води Такий смузі стимулює перистальтику та мʼяко діє як природне проносне. Зелений смузі з петрушкою Список інгредієнти: 1/2 огірка

1 зелене яблуко

1 ст.л петрушки

1 ч.л чіа

200 мл води або косової води Все подрібнити в блендері до однорідної консистенції. Пити зранку натщесерце або між прийомами їжі. Смузі зменшує здуття, очищує та покращує відтік жовчі. Петрушка багата на вітамін C, флавоноїди та хлорофіл, які допомагають боротися із запаленнями й окислювальним стресом у кишківнику. Ягідний смузі з насінням льону Знадобляться такі інгредієнти: 1/2 склянки чорниці або малини

1/2 банана

1 ч.л льону

200 мл води або рослинного молока Користь для організму: ягоди насичують антиоксидантами та клітковиною. Морквяно-імбирний смузі Інгредієнти: 1 середня морква

1 апельсин

1 ч.л натертого імбиру

100 мл води Всі інгредієнти збийте в блендері та отримайте напій, який стимулює жовчовиділення та покращує перетравлення їжі. Морква підтримує регулярне випорожнення та сприяє росту корисної мікрофлори. Також містить бета-каротин (провітамін А), який зміцнює слизову оболонку кишечника. Тоді як імбир стимулює вироблення шлункового соку, покращуючи травлення.