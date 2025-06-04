5 рецептов смузи, которые улучшают пищеварение уже после первого стакана
Смузи - это не только вкусный напиток, но и отличный способ поддержать здоровье кишечника и улучшить пищеварение. Благодаря натуральным ингредиентам, богатым клетчаткой, пробиотиками и полезными веществами, такие напитки помогают нормализовать работу желудочно-кишечного тракта.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о лучших рецептах смузи, которые легко приготовить дома.
Пробиотический смузи с кефиром
Ингредиенты:
- 200 мл кефира или йогурта
- 1 банан
- 1 ч.л. семян льна
- корица
Взбивайте все до однородной кремовой консистенции. При необходимости добавьте немного воды или кефира для желаемой густоты.
Вылейте в стакан и сразу подавайте.
Важно знать, что кефир - источник полезных бактерий, а семена льна - клетчатка для "кормления" микробиома.
Смузи с яблоком и черносливом
Ингредиенты:
- 1 яблоко
- 3 шт. чернослива
- 1 ч.л овсяных хлопьев
- 150 мл воды
Такой смузи стимулирует перистальтику и мягко действует как естественное слабительное.
Зеленый смузи с петрушкой
Список ингредиентов:
- 1/2 огурца
- 1 зеленое яблоко
- 1 ст.л петрушки
- 1 ч.л чиа
- 200 мл воды или косовой воды
Все измельчить в блендере до однородной консистенции. Пить утром натощак или между приемами пищи.
Смузи уменьшает вздутие, очищает и улучшает отток желчи. Петрушка богата витамином C, флавоноидами и хлорофиллом, которые помогают бороться с воспалениями и окислительным стрессом в кишечнике.
Ягодный смузи с семенами льна
Понадобятся такие ингредиенты:
- 1/2 стакана черники или малины
- 1/2 банана
- 1 ч.л льна
- 200 мл воды или растительного молока
Польза для организма: ягоды насыщают антиоксидантами и клетчаткой.
Морковно-имбирный смузи
Ингредиенты:
- 1 средняя морковь
- 1 апельсин
- 1 ч.л натертого имбиря
- 100 мл воды
Все ингредиенты взбейте в блендере и получите напиток, который стимулирует желчеотделение и улучшает переваривание пищи.
Морковь поддерживает регулярный стул и способствует росту полезной микрофлоры. Также содержит бета-каротин (провитамин А), который укрепляет слизистую оболочку кишечника.
Тогда как имбирь стимулирует выработку желудочного сока, улучшая пищеварение.
Вас может заинтересовать
- Названы смузи, которые модели пьют перед фотосессиями, чтобы быть в форме
- Что стоит добавить в блендер, чтобы смузи получился еще вкуснее и полезнее
- Названы ошибки при приготовлении смузи, которые приводят к резкому увеличению веса
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Шаевской и сайт Нealthline.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.