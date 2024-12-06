Найкращі привітання з Днем святого Миколая 2024 у прозі, віршах та картинках

Привітання з Днем святого Миколая в прозі

Вітаємо з Днем святого Миколая! Бажаємо, щоб цей день приніс вам радість, тепло і незабутні миті щастя. Нехай ваш дім наповниться світлом і добром, а серце - вірою в чудові дива!

Листівка до Дня святого Миколая (зображення: DayToday)

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З Днем святого Миколая! Нехай цей день дарує вам багато радісних моментів і своє благословення. Бажаю, щоб ваша душа була сповнена теплом, а серце - добром.

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Вітаю з Днем святого Миколая! Бажаю тобі, щоб святий Миколай приніс у твій дім мир, благополуччя і безліч щасливих моментів. Нехай його доброта і турбота супроводжують тебе в усіх твоїх справах.

Листівка до Дня святого Миколая (зображення: DayToday)

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Любі діти, з днем Святого Миколая! Нехай цей день подарує вам справжнє диво, а під подушкою знайдуться найсолодші подарунки. Вірте в чудеса, завжди слухайтеся батьків і пам’ятайте, що добро завжди перемагає. Нехай ваші мрії збуваються, а янголи оберігають кожен ваш крок.

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З Днем святого Миколая! Нехай це свято принесе тобі щастя і надію, а святі дари Чудотворця наповнять твоє життя благополуччям і та затишком. Хай твоє серце завжди буде відкритим для добра, а в душі панує радість.

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Вітаю з Днем святого Миколая! Нехай святий Миколай подарує тобі усі свої найкращі дари: здоров'я, щастя, удачі та надійних людей поруч, а також стане захистом в житті. Бажаю, щоб всі твої найбажаніші мрії здійснилися, а серце розцвіло від добра та любові!

Привітання з Днем святого Миколая у віршах

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Хай Микола принесе у хату

Здоров’я й радості багато,

Приємні, щирі поцілунки

І ще багато подарунків!

Листівка до Дня святого Миколая (зображення: DayToday)

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Набита подушка хай буде щастям!

Земної злагоди й тепла!

Здійсниться найсвітліша казка,

Така чудова і ясна!

Від щирого серця тобі бажаю,

У день Святого Миколая!

Листівка до Дня святого Миколая (зображення: DayToday)

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Нехай бородань святий Миколай

Принесе сюрприз - дарунки,

Але ти собі запам'ятай -

Це не якісь звичайні пакунки.

Лише за чемні та добрі вчинки,

За щире серце та чисті думки

Він несе для хлопчика або дівчинки

Повні-повні дива сумки!

Листівка до Дня святого Миколая (зображення: DayToday)

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У День святого Миколая

Від душі вам побажаю:

Миру в домі, щастя, сміху,

Світлих днів, у всьому успіху,

У житті радості сповна,

Стороною щоб йшла біда,

У серці - мудрості, терпіння

Й по життю лише везіння!

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З днем Святого Миколая,

Нехай трапляються дива!

Від душі я вам бажаю

Везіння, щастя та добра!

Нехай Микола мрії здійснює,

Нехай не буде в житті бід,

Нехай буде міцне здоров'я

І жити щасливо багато літ!