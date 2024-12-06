Найкращі привітання з Днем святого Миколая 2024 у прозі, віршах та картинках

Сьогодні в Україні святкують День святого Миколая. Хоча привітати близьких також можна солодощами або подарунком, теплі вітання зі святом не менш важливі.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало найкращі привітання для дітей та дорослих до Дня святого Миколая.
Вітаємо з Днем святого Миколая! Бажаємо, щоб цей день приніс вам радість, тепло і незабутні миті щастя. Нехай ваш дім наповниться світлом і добром, а серце - вірою в чудові дива!
Листівка до Дня святого Миколая (зображення: DayToday)
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З Днем святого Миколая! Нехай цей день дарує вам багато радісних моментів і своє благословення. Бажаю, щоб ваша душа була сповнена теплом, а серце - добром.
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Вітаю з Днем святого Миколая! Бажаю тобі, щоб святий Миколай приніс у твій дім мир, благополуччя і безліч щасливих моментів. Нехай його доброта і турбота супроводжують тебе в усіх твоїх справах.
Листівка до Дня святого Миколая (зображення: DayToday)
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Любі діти, з днем Святого Миколая! Нехай цей день подарує вам справжнє диво, а під подушкою знайдуться найсолодші подарунки. Вірте в чудеса, завжди слухайтеся батьків і пам’ятайте, що добро завжди перемагає. Нехай ваші мрії збуваються, а янголи оберігають кожен ваш крок.
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З Днем святого Миколая! Нехай це свято принесе тобі щастя і надію, а святі дари Чудотворця наповнять твоє життя благополуччям і та затишком. Хай твоє серце завжди буде відкритим для добра, а в душі панує радість.
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Вітаю з Днем святого Миколая! Нехай святий Миколай подарує тобі усі свої найкращі дари: здоров'я, щастя, удачі та надійних людей поруч, а також стане захистом в житті. Бажаю, щоб всі твої найбажаніші мрії здійснилися, а серце розцвіло від добра та любові!
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Хай Микола принесе у хату
Здоров’я й радості багато,
Приємні, щирі поцілунки
І ще багато подарунків!
Листівка до Дня святого Миколая (зображення: DayToday)
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Набита подушка хай буде щастям!
Земної злагоди й тепла!
Здійсниться найсвітліша казка,
Така чудова і ясна!
Від щирого серця тобі бажаю,
У день Святого Миколая!
Листівка до Дня святого Миколая (зображення: DayToday)
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Нехай бородань святий Миколай
Принесе сюрприз - дарунки,
Але ти собі запам'ятай -
Це не якісь звичайні пакунки.
Лише за чемні та добрі вчинки,
За щире серце та чисті думки
Він несе для хлопчика або дівчинки
Повні-повні дива сумки!
Листівка до Дня святого Миколая (зображення: DayToday)
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У День святого Миколая
Від душі вам побажаю:
Миру в домі, щастя, сміху,
Світлих днів, у всьому успіху,
У житті радості сповна,
Стороною щоб йшла біда,
У серці - мудрості, терпіння
Й по життю лише везіння!
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З днем Святого Миколая,
Нехай трапляються дива!
Від душі я вам бажаю
Везіння, щастя та добра!
Нехай Микола мрії здійснює,
Нехай не буде в житті бід,
Нехай буде міцне здоров'я
І жити щасливо багато літ!
Раніше ми писали, як відзначають День святого Миколая в різних країнах.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: DayToday, РадіоMaximum, ForKids, Вітаннячко.