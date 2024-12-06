Лучшие поздравления с Днем святого Николая 2024 года в прозе, стихах и картинках

Сегодня в Украине отмечают День святого Николая. Хотя поздравить близких также можно сладостями или подарком, теплые поздравления с праздником не менее важны.
РБК-Украина (проект Styler) собрало лучшие поздравления для детей и взрослых к Дню святого Николая.
Поздравляем с Днем святого Николая! Желаем, чтобы этот день принес вам радость, тепло и незабываемые мгновения в счастье. Пусть ваш дом наполнится светом и добром, а сердце - верой в прекрасные чудеса!
Открытка ко Дню святого Николая (изображение: DayToday)
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С Днем святого Николая! Пусть этот день дарит вам много радостных моментов и свое благословение. Желаю, чтобы ваша душа была полна теплом, а сердце - добром.
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Поздравляю с Днем святого Николая! Желаю тебе, чтобы святой Николай принес в твой дом мир, благополучие и множество счастливых моментов. Пусть его доброта и забота сопровождают тебя во всех твоих делах.
Открытка ко Дню святого Николая (изображение: DayToday)
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Дорогие дети, с днем Святого Николая! Пусть этот день подарит вам настоящее чудо, а под подушкой найдутся самые сладкие подарки. Верьте в чудеса, всегда слушайтесь родителей и помните, что добро всегда побеждает. Пусть ваши мечты сбываются, а ангелы оберегают каждый ваш шаг.
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С Днем святого Николая! Пусть этот праздник принесет тебе счастье и надежду, а святые дары Чудотворца наполнят твою жизнь благополучием и уютом. Пусть твое сердце всегда будет открыто для добра, а в душе царит радость.
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Поздравляю с Днем святого Николая! Пусть святой Николай подарит тебе все свои лучшие дары: здоровье, счастье, удачи и надежных людей, а также станет защитой в жизни. Желаю, чтобы все твои самые желанные мечты сбылись, а сердце расцвело от добра и любви!
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Хай Микола принесе у хату
Здоров’я й радості багато,
Приємні, щирі поцілунки
І ще багато подарунків!
Открытка ко Дню святого Николая (изображение: DayToday)
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Набита подушка хай буде щастям!
Земної злагоди й тепла!
Здійсниться найсвітліша казка,
Така чудова і ясна!
Від щирого серця тобі бажаю,
У день Святого Миколая!
Открытка ко Дню святого Николая (изображение: DayToday)
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Нехай бородань святий Миколай
Принесе сюрприз - дарунки,
Але ти собі запам'ятай -
Це не якісь звичайні пакунки.
Лише за чемні та добрі вчинки,
За щире серце та чисті думки
Він несе для хлопчика або дівчинки
Повні-повні дива сумки!
Открытка ко Дню святого Николая (изображение: DayToday)
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У День святого Миколая
Від душі вам побажаю:
Миру в домі, щастя, сміху,
Світлих днів, у всьому успіху,
У житті радості сповна,
Стороною щоб йшла біда,
У серці - мудрості, терпіння
Й по життю лише везіння!
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З днем Святого Миколая,
Нехай трапляються дива!
Від душі я вам бажаю
Везіння, щастя та добра!
Нехай Микола мрії здійснює,
Нехай не буде в житті бід,
Нехай буде міцне здоров'я
І жити щасливо багато літ!
Раньше мы писали, как отмечают День святого Николая в разных странах.
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При написании материала использовались следующие источники: DayToday, РадиоMaximum, ForKids, Вітаннячко.