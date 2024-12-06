Лучшие поздравления с Днем святого Николая 2024 года в прозе, стихах и картинках

Поздравление с Днем святого Николая в прозе

Поздравляем с Днем святого Николая! Желаем, чтобы этот день принес вам радость, тепло и незабываемые мгновения в счастье. Пусть ваш дом наполнится светом и добром, а сердце - верой в прекрасные чудеса!

Открытка ко Дню святого Николая (изображение: DayToday)

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С Днем святого Николая! Пусть этот день дарит вам много радостных моментов и свое благословение. Желаю, чтобы ваша душа была полна теплом, а сердце - добром.

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Поздравляю с Днем святого Николая! Желаю тебе, чтобы святой Николай принес в твой дом мир, благополучие и множество счастливых моментов. Пусть его доброта и забота сопровождают тебя во всех твоих делах.

Открытка ко Дню святого Николая (изображение: DayToday)

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Дорогие дети, с днем Святого Николая! Пусть этот день подарит вам настоящее чудо, а под подушкой найдутся самые сладкие подарки. Верьте в чудеса, всегда слушайтесь родителей и помните, что добро всегда побеждает. Пусть ваши мечты сбываются, а ангелы оберегают каждый ваш шаг.

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С Днем святого Николая! Пусть этот праздник принесет тебе счастье и надежду, а святые дары Чудотворца наполнят твою жизнь благополучием и уютом. Пусть твое сердце всегда будет открыто для добра, а в душе царит радость.

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Поздравляю с Днем святого Николая! Пусть святой Николай подарит тебе все свои лучшие дары: здоровье, счастье, удачи и надежных людей, а также станет защитой в жизни. Желаю, чтобы все твои самые желанные мечты сбылись, а сердце расцвело от добра и любви!

Поздравления с Днем святого Николая в стихах

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Хай Микола принесе у хату

Здоров’я й радості багато,

Приємні, щирі поцілунки

І ще багато подарунків!

Открытка ко Дню святого Николая (изображение: DayToday)

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Набита подушка хай буде щастям!

Земної злагоди й тепла!

Здійсниться найсвітліша казка,

Така чудова і ясна!

Від щирого серця тобі бажаю,

У день Святого Миколая!

Открытка ко Дню святого Николая (изображение: DayToday)

***

Нехай бородань святий Миколай

Принесе сюрприз - дарунки,

Але ти собі запам'ятай -

Це не якісь звичайні пакунки.

Лише за чемні та добрі вчинки,

За щире серце та чисті думки

Він несе для хлопчика або дівчинки

Повні-повні дива сумки!

Открытка ко Дню святого Николая (изображение: DayToday)

***

У День святого Миколая

Від душі вам побажаю:

Миру в домі, щастя, сміху,

Світлих днів, у всьому успіху,

У житті радості сповна,

Стороною щоб йшла біда,

У серці - мудрості, терпіння

Й по життю лише везіння!

***

З днем Святого Миколая,

Нехай трапляються дива!

Від душі я вам бажаю

Везіння, щастя та добра!

Нехай Микола мрії здійснює,

Нехай не буде в житті бід,

Нехай буде міцне здоров'я

І жити щасливо багато літ!