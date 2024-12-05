День святого Миколая 2024: святкові традиції різних країн

Вже завтра відзначатиметься одне з найбільших зимових свят - День святого Миколая. Однак це свято відзначається не лише в Україні, а й в інших країнах, набуваючи характерних особливостей.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про те, як святкують День святого Миколая в різних країнах.

Україна

Найголовніша традиція до Дня святого Миколая в Україні - писати листи до Чудотворця. В них Діти розповідають що зробили корисного та хорошого за рік, чи були неслухняними, а також просять подарунки.

Відповідно до поведінки дитини Миколай приносить дитині або бажане, або вугілля чи різочку - другий варіант натякає на переосмислення поведінки. За легендами, приносить дарунок святий вночі, тож деякі хитруни сподіваються побачити Миколая.

До цього дня відкриваються резиденції святого, де діти можуть побачити Миколая, взяти участь майстер-класах, пройти квест чи отримати солодкі подарунки.

Здавна пращури на Миколая варили пшеничне пиво, кликали гостей, а потім з піснями їздили навколо села. Також існував звичай випікати напередодні особливе печиво у вигляді зірочок, місяця або святого - миколайчики. В День святого Миколая печиво дарували дітям.

Існують і традиції ворожіння на майбутнього чоловіка, за допомогою дзеркалець, ниток та гребінців, які залишаються в деяких місцевостях.

Польща

В Польщі святкування Дня святого Миколая має збірну назву Миколайки. Традиції подібні до українських - в ніч на 6 грудня Миколай залишає маленькі подарунки слухняним дітям. Однак не лише під подушкою, а й у взутті чи шкарпетках, розвішаних біля каміна.

Святий Миколай може залишати подарунки в шкарпетках (фото: GettyImages)

Крім цього, святий Миколай приносить подарунки не лише 6 грудня, а й в Святвечір, до того ж Чудотворник має заступників та помічників.

В XIX столітті звичай дещо відрізнявся - тоді святий відвідував дітей в команді ангела та чорта, які роздавали дітям солодощі або різки чи вугілля. Проте ця компанія може зберігатися залежно від місцевості.

Чехія

В Чехії святкування Дня Святого Миколая припадає на 5 грудня - в цей день святий Миколай, якого в цій країні називають Мікулаш, разом з янголом та чортом ходять по містах і селах.

Хода має карнавальний характер - за чеськими традиціями навколо села відбувався парад з кількома святими Миколаями, чортами та ангелами, в супроводі інших персонажів.

Як святкують Миколая в різних країнах (фото: GettyImages)

В бідних районах було заведено вирішувати панчоху для подарунків за вікно, а в більш багатих - Миколай сам заходив до будинків і роздавав подарунки дітям, даруючи слухняним цукерки, горішки та яблука.

Неслухи отримували грудочки вугілля або сиру картоплю. Водночас Миколай перевіряв молитви дітлахів. Хоча традиції, пов'язані зі святкуванням Миколая, відрізняються від регіону, скрізь вони асоціюються зі щедрістю та даруванням подарунків.

Словаччина

В Словаччині, бородатий Святий Миколай у білій єпископській мантії приходить до дітей 5 грудня. Однак обставини вручення подарунків мають свою специфіку. У Словаччині до блиску чистять свої чоботи (або інше високе взуття) і виставляти їх за вікно, щоб наступного ранку знайти свій подарунок.

Бельгія

В Бельгії слухняні дітлахи можуть отримувати смаколики (шоколад, марципан, зефір) за декілька тижнів до Дня святого Миколая - для цього вони залишають взуття перед дверима спальні.

Крім цього, діти надсилають листи на спеціальну адресу поштової служби. Серед студентів заведено залишити тарілку або пару взуття перед своїми дверима напередодні свята. Кожен прохожий непомітно залишає солодощі або монети.

Німеччина

Традиційно на День Святого Миколая діти отримують невеликі подарунки. Зазвичай це горіхи, шоколад або яблука. Святий Миколай ховає їх у дитяче взуття, коли діти виставляють його за двері ввечері напередодні Дня Святого Миколая.

Іноді, однак, Святий Миколай приносить подарунки сам і з'являється в образі переодягненого чоловіка. В Німеччині Миколай доволі "сучасний" - вдягнений наче Санта Клаус, в червону мантію, а не єпископську.

Чому дарують подарунки на Миколая (фото: GettyImages)

Коли 6 грудня Святий Миколай дарує подарунки, він часто робить це не сам. Залежно від регіону, Святий Миколай має різних супутників. У багатьох частинах Німеччини його супроводжує Кнехт Рупрехт - досить злий супутник, який робить зауваження неслухняним дітям або навіть погрожує їм палицею.

До того ж вважається, що традиція дарувати подарунки з'явилися саме в Німеччині в період середньовіччя - в цей день батьки дарували дітям зимовий одяг. Часто це робили таємно, щоб малеча вірила в дива, а також додавали смаколики. З часом звичай дня Святого Миколая поширився іншими країнами.

Австрія

В Австрії святкування починається з вечора 5 грудня - тоді святий Миколай проходить вулицями, пригощаючи слухняних дітей.

В Австрії та Баварії супутник Святого Миколая не тільки неприязний, він ще й виглядає страшно. Крампус або Барті - це містична фігура, яку зазвичай зображують з хутром і рогами. Його характер нагадує багатьом людям зображення фігур диявола.

Франція

День святий Миколая зазвичай святкується на півночі та сході Франції, в основному в Ельзасі, Лотарингії, Арденнах, О-де-Франс і Франш-Конт. Крім цього, у Франції Миколай може подорожувати на віслючку. Нерідко Святому залишають миску з водою, а тваринці - моркву.

У деяких регіонах святого супроводжує Пер Фуеттар, вдягнений в чорне пальто з капюшоном та масивні чоботи. Як і чорти, Пер Фуетар носить батіг та мішок, погрожуючи неслухняним дітям, а іноді роздає цибулю, картоплю чи вугілля.