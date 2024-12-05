Сильні молитви на День святого Миколая для виконання найзаповітніших мрій
Завтра, 6 грудня, відзначається День святого Миколая Чудотворця. Одна з найголовніших традицій дня - попросити у святого про диво. В молитвах до Миколая просять про захист родини, здоров'я, вдалий шлюб та успіхи в усіх справах.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрали сильні молитви на День святого Миколая, які допоможуть втілити найбажаніші мрії.
Молитва до святого Миколая для захисту
О, святителю Христовий Миколаю! Почуй нас, грiшних рабiв Божих (iмена), що моляться Господевi, i моли за нас, недосконалих, Сотворителя нашого i Владику, разом з нами ублагай Бога нашого бути милостивим до нас у нинiшньому життi i в майбутньому вiцi, нехай не за дiлами нашими, а за Своєю милiстю вiдплатить нам. Любов'ю і благодаттю Господньою визволи нас, угоднику Христовий, вiд зла, що находить на нас, вгамуй хвилi пристрастей i бiд, що повстають проти нас. Нехай заради цих наших благань і святої молитви твоєї не поглине нас бiда i не потопить у безоднi грiховнiй i в болотi пристрастей наших. Єдино з нами моли, святителю Миколаю, Христа Бога нашого, щоб подав нам правдиве розкаяння та можливість чинити діла добра й милосердя, мирне життя й вiдпущення грiхiв, а душам нашим - спасiння i велику милiсть, нинi, i повсякчас, i на вiки вiкiв. Амiнь.
Молитва до святого Миколая про захист України від ворогів
О святий отче наш Миколаю, предивний чудотворче! Добрий наш пастирю і покровителю землі Української. Ти є скорий помічник у бідах всім, хто до тебе прибігає. До тебе після Господа і Матері Божої звертаємось, святий божий, силою даною тобі Богом яви чудо і милість Його на нас грішних. Зупини ворога, що хоче погубити нас. Захисти нашу державу Україну і нашу Церкву від усіх ворогів видимих і невидимих. Вбережи від ворожих куль і несподіваної смерті наших людей, наших воїнів і захисників. Як рятував ти, Святителю, плаваючих по морю, так і нині Твоїм заступницвом оберігай військових моряків України від ворогів та всякого лиха. Укріпи силою Господньою військо українське і благослови на перемогу над ворогом. Охорони кордони держави нашої з моря і з усіх сторін, захисти кожне місто українське від ворожого вогню з неба, збережи наші храми святі! Молимо тебе, святий отче Миколаю, повсякчасно охороняй у безпеці кожну родину українську, врятуй наших невинних дітей! Твоєю отчою ласкою заспокой і утіш усіх страждаючих і наляканих. Умоли Господа нашого, щоб зберіг Він і благословив український народ! На Нього всю надію нашу покладаємо, хай буде воля Його блага над нами! Нині, повсякчас і навіки віків. Амінь.
Молитва до святого Миколая про охорону
Всеблагий отче Миколаю, великий і предивний чудотворче! Ти своїми молитвами лікував усяку недугу і болість, ти своїм заступництвом визволяв від певної смерти, ти своєю опікою відганяв біду. Щиро благаю тебе, скорого утішителя тих, хто в горі й потребах нинішнього життя: поспіши й до мене зі своєю поміччю, захисти мене і всіх людей від вогню й води, від голоду й пошести, від тяжкої хвороби і несподіваної смерти. Охороняй мене все життя, особливо ж у страшну хвилину переходу з дочасного життя до вічности. Захисти мене тоді щитом твоєї молитви перед справедливим гнівом Христа Бога і допоможи мені, щоб я сподобився (-лася) навіки разом з тобою прославляти і величати Боже милосердя. Амінь.
Молитва до Миколая Чудотворця про захист і допомогу в житті
Великий угоднику і святителю Божий Миколаю, пастирю й учителю всіх, хто зі щирим проханням вдається за твоєю допомогою! Ти допомагав тим, які до тебе вдавалися, допоможи й мені в усіх труднощах і потребах життя мого. Коли прийде хвилина, де сила моя заслабка, де труднощі, що стають на дорозі життя мого, завеликі для мене, ти, угоднику Божий, подай мені помічну твою руку і стань мені на охорону, як ставав завжди тим, хто у труднощах і небезпеці пам’ятав про тебе. Поблагослови мене святительською твоєю рукою, настав на стежку добру, запали в мені віру непохитну і моли Христа Бога спастися душі моїй. Амінь.
Молитва до Миколая про захист від лих
О всеблагий отче наш Миколаю, пастирю й учителю всіх, хто з вірою звертається під захист твій і щирою молитвою благає тебе: поспіши й захисти отару Христову від вовків, що гублять її. Україну нашу і всяку країну християнську, і весь світ захисти і збережи святими твоїми молитвами від землетрусу, наступу чужинців і народних заколотів, міжусобиці; від голоду, пошесті, потопу, вогню, меча і наглої смерті всяку людину захисти. І як помилував ти трьох мужів, що у в’язниці сиділи, та спас їх від гніву царського й кари смертної, так помилуй і нас, що розумом, словом і ділом у темряві гріхів перебуваємо. Спаси нас від гніву Божого й вічної кари: щоб твоїм заступництвом і поміччю та Своєю благодаттю й милосердям подав нам Христос Бог тихо і без гріха прожити на цім світі, і не засудив нас стояти ліворуч, а сподобив стати праворуч з усіма святими. Амінь.
Нещодавно ми писали, чи потрібно дарувати подарунки на День святого Миколая.
Крім цього, розповідали історію та головні традиції свята.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: сайт ПЦУ, Християнський портал Кіріос, Наша Парафія.