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Найкращі образи зірок на червоній доріжці Tony Awards 2025 (фото)

Найкращі образи зірок на премії (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Гламур, стиль і велике театральне свято - саме такою видалась червона доріжка премії Tony Awards 2025. Зірки зібрались у Нью-Йорку, аби не лише вшанувати найкращих у світі театру, а й продемонструвати свої модні “луки”.

Найяскравіші образи зірок - у нашій добірці на РБК-Україна (проект Styler).

Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер буквально сяяла на червоній доріжці у яскраво-червоній сукні без бретелей, щедро всипаній блискітками. 

Образ доповнили діамантове кольє, розкішний макіяж із червоними губами в тон сукні та елегантна зачіска із зачесаним назад волоссям. 

До речі, для Ніколь ця ніч стала особливою - вона здобула перемогу у номінації на премію Tony за роль Норми Десмонд у відновленій постановці "Бульвар Сансет".

Ніколь Шерзінгер (фото: Getty Images)

Синтія Еріво

Замість очікуваного образу Ельфаби з мюзиклу Wicked, Синтія Еріво обрала витончену альтернативу - двокомпонентний ансамбль від Schiaparelli: вишитий піджак і спідниця з відкритими плечима. 

Родзинкою стали не лише прикраси від Fope, а й фірмовий манікюр, якому Синтія ніколи не зраджує.

Cинтія Еріво (фото: Getty Images)

Джордж та Амаль Клуні

Джордж Клуні знову підтвердив звання "сріблястої лисиці", з’явившись у класичному смокінгу.

Але всі погляди були прикуті до його дружини Амаль, яка виглядала приголомшливо у білій сукні, щедро оздобленій перлами. 

Хоча актор не отримав статуетку за роль у фільмі "На добраніч і удачі", за стилем вони вже виграли - найкраща пара вечора без сумніву!

Джордж та Амаль Клуні (фото: Getty Images)

Леслі Одом-молодший

Зірка "Гамільтона" Леслі Одом-молодший привніс дух сучасної чоловічої моди на червону доріжку. Його вибір - смугастий костюм-трійка від Fear of God у поєднанні з білою водолазкою - влучне поєднання класики та сміливого стилю.

Леслі Одом-молодший (фото: Getty Images)

Джой Вудс

Джой Вудс, яка була номінована за роль у відродженій постановці "Циганки", зробила справжній модний прорив: її золота металева сукня виглядала як обладунки гладіатора високої моди. 

Джой Вудс (фото: Getty Images)

Чарлі Д'Амеліо

Витонченість та блиск - ось головні акценти чорної сукні від Zuhair Murad, яку обрала тіктокерка й акторка популярного мюзиклу "&Juliet" Чарлі Д'Амеліо. 

Глибоке декольте прикрашене кристалами додало образу драматизму та шарму.

Чарлі Д'Амеліо​​​​​​​​​​​​​​ (фото: Getty Images)

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