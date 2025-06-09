Найкращі образи зірок на червоній доріжці Tony Awards 2025 (фото)

Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер буквально сяяла на червоній доріжці у яскраво-червоній сукні без бретелей, щедро всипаній блискітками.

Образ доповнили діамантове кольє, розкішний макіяж із червоними губами в тон сукні та елегантна зачіска із зачесаним назад волоссям.

До речі, для Ніколь ця ніч стала особливою - вона здобула перемогу у номінації на премію Tony за роль Норми Десмонд у відновленій постановці "Бульвар Сансет".

Ніколь Шерзінгер (фото: Getty Images)

Синтія Еріво

Замість очікуваного образу Ельфаби з мюзиклу Wicked, Синтія Еріво обрала витончену альтернативу - двокомпонентний ансамбль від Schiaparelli: вишитий піджак і спідниця з відкритими плечима.

Родзинкою стали не лише прикраси від Fope, а й фірмовий манікюр, якому Синтія ніколи не зраджує.

Cинтія Еріво (фото: Getty Images)

Джордж та Амаль Клуні

Джордж Клуні знову підтвердив звання "сріблястої лисиці", з’явившись у класичному смокінгу.

Але всі погляди були прикуті до його дружини Амаль, яка виглядала приголомшливо у білій сукні, щедро оздобленій перлами.

Хоча актор не отримав статуетку за роль у фільмі "На добраніч і удачі", за стилем вони вже виграли - найкраща пара вечора без сумніву!

Джордж та Амаль Клуні (фото: Getty Images)

Леслі Одом-молодший

Зірка "Гамільтона" Леслі Одом-молодший привніс дух сучасної чоловічої моди на червону доріжку. Його вибір - смугастий костюм-трійка від Fear of God у поєднанні з білою водолазкою - влучне поєднання класики та сміливого стилю.

Леслі Одом-молодший (фото: Getty Images)

Джой Вудс

Джой Вудс, яка була номінована за роль у відродженій постановці "Циганки", зробила справжній модний прорив: її золота металева сукня виглядала як обладунки гладіатора високої моди.

Джой Вудс (фото: Getty Images)

Чарлі Д'Амеліо

Витонченість та блиск - ось головні акценти чорної сукні від Zuhair Murad, яку обрала тіктокерка й акторка популярного мюзиклу "&Juliet" Чарлі Д'Амеліо.

Глибоке декольте прикрашене кристалами додало образу драматизму та шарму.

Чарлі Д'Амеліо​​​​​​​​​​​​​​ (фото: Getty Images)