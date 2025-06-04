Прозорі тканини, блиск і міні: Андре Тан назвав 4 тренди, які можуть зіпсувати образ

Відомий український дизайнер Андре Тан поділився порадами щодо того, яких літніх трендів варто уникати, щоб не мати безглуздий вигляд. Деякі з них вважаються модними, але водночас можуть серйозно зіпсувати враження.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на новий пост в Instagram стиліста.

Модельєр підкреслив, що з деякими трендами необхідно бути обережними.

"Так-так, не всі літні тренди - вдалий вибір. Тому дивись, які речі можуть зіпсувати навіть найкращий лук", - зазначив Тан.

Речі з прозорої тканини

Перший тренд, з яким Андре Тан радить бути обережним, - це тотальна прозорість.

"Так, легкість - це про літо, але коли видно все-все-все і навіть білизну, це вже зовсім, як то кажуть, не естетика", - підкреслив він.

Краще обрати напівпрозорі елементи або поєднувати прозорі спідниці з базовими футболками, топами чи боді.

Речі з прозорих тканин (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Блискучі тканини

По-друге, це блискучі тканини, якщо їх носити вдень.

"Це сатин, паєтки, металік - це все класно, але не під палючим сонцем. І точно не вранці в кафе", - підкреслив Тан.

Залишайте блиск на вечір, а для денних образів вибирайте матові та м'які фактури.

Блиск і металік (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Ультракороткі міні

Також, за словами дизайнера, варто бути обережними з дуже короткими шортами та спідницями.

"Шорти або спідниця міні - це завжди ризик переборщити. Якщо кожен рух на контролі, то навряд чи це твій ідеальний лук. Краще обирай середню довжину - і красиво, і впевнено", - порадив стиліст.

Ультракороткі міні (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Надмірний декор у луках

Четвертий тренд, з яким Тан радить бути обережним, це надмірний декор в образах.

"Речі з великою кількістю воланів, страз, вирізів і бантиків можуть перевантажити образ. Краще вибирати та робити один акцент у вбранні, щоб мати стильний та елегантний вигляд", - підкреслив Андре Тан.

Надмірний декор у луках (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Хто такий Андре Тан

Андре Тан - український модельєр, дизайнер, відомий завдяки своєму бренду ANDRE TAN та участі в українських і міжнародних тижнях моди.

З 11 років відвідував гурток шиття та крою, а після школи вступив до Харківського текстильного технікуму, а потім - до Київського національного університету технологій та дизайну.

З 2002 року регулярно бере участь в Ukrainian Fashion Week, а з 2003 року має власну дизайн-студію в Києві.

У 2020 році було засновано його торгову марку ANDRE TAN.