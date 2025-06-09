Лучшие образы звезд на красной дорожке Tony Awards 2025 (фото)

Гламур, стиль и большой театральный праздник - именно такой выдалась красная дорожка премии Tony Awards 2025. Звезды собрались в Нью-Йорке, чтобы не только почтить лучших в мире театра, но и продемонстрировать свои модные "луки".
Самые яркие образы звезд - в нашей подборке на РБК-Украина (проект Styler).
Николь Шерзингер буквально сияла на красной дорожке в ярко-красном платье без бретелек, щедро усыпанном блестками.
Образ дополнили бриллиантовое колье, роскошный макияж с красными губами в тон платью и элегантная прическа с зачесанными назад волосами.
Кстати, для Николь эта ночь стала особенной - она одержала победу в номинации на премию Tony за роль Нормы Десмонд в восстановленной постановке "Бульвар Сансет".
Вместо ожидаемого образа Эльфабы из мюзикла Wicked, Синтия Эриво выбрала изящную альтернативу - двухкомпонентный ансамбль от Schiaparelli: вышитый пиджак и юбка с открытыми плечами.
Изюминкой стали не только украшения от Fope, но и фирменный маникюр, которому Синтия никогда не изменяет.
Джордж Клуни вновь подтвердил звание "серебристой лисы", появившись в классическом смокинге.
Но все взгляды были прикованы к его жене Амаль, которая выглядела потрясающе в белом платье, щедро украшенном жемчугом.
Хотя актер не получил статуэтку за роль в фильме "Спокойной ночи и удачи", по стилю они уже выиграли - лучшая пара вечера без сомнения!
Звезда "Гамильтона" Лесли Одом-младший привнес дух современной мужской моды на красную дорожку. Его выбор - полосатый костюм-тройка от Fear of God в сочетании с белой водолазкой - удачное сочетание классики и смелого стиля.
Джой Вудс, которая была номинирована за роль в возрожденной постановке "Цыганки", совершила настоящий модный прорыв: ее золотое металлическое платье выглядело как доспехи гладиатора высокой моды.
Изящество и блеск - вот главные акценты черного платья от Zuhair Murad, которое выбрала тиктокерша и актриса популярного мюзикла "&Juliet" Чарли Д'Амелио.
Глубокое декольте украшенное кристаллами добавило образу драматизма и шарма.
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